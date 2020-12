Hansa will dritten Sieg in Folge Stand: 06.12.2020 08:15 Uhr Der FC Hansa Rostock will heute mit einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden seine Position im Spitzentrio der 3. Fußball-Liga festigen. "Es wird ein schweres Spiel", sagt Trainer Jens Härtel.

"Wir hatten eine englische Woche und haben eine lange Reise. Wir müssen die Bereitschaft entwickeln, wieder so viel zu investieren wie in den letzten Spielen", so der Coach vor dem Gastspiel beim Zweitliga-Absteiger. Hansa hat die beiden vergangenen Partien gewonnen. Im Augenblick tragen die jüngsten Erfolge das Team durch das straffe Programm. "Den meisten Spaß haben wir, wenn es um Punkte geht", meinte Offensivspieler Korbinian Vollmann. Zudem verwies Trainer Härtel darauf, dass es im Kader genug Optionen gibt, dem einen oder anderen Spieler auch mal eine Pause zu verschaffen.

Wiesbaden zählt zu den Aufstiegskandidaten

Härtel kann mit Mittelfeldspieler Björn Rother planen, der beim 2:0-Heimsieg gegen Türkgücü München am Mittwoch mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden musste. "Ihm geht es erstaunlich gut. Er hat trainiert. Wir können Entwarnung geben", sagte der Coach. Rechtsaußen Nik Omladic wird hingegen ebenso weiter fehlen wie die beiden Defensivspieler Nils Butzen und Max Reinthaler.

Der Gegner aus Wiesbaden ist als Zweitliga-Absteiger bislang etwas unter den Erwartungen geblieben, zählt aber weiterhin zum großen Kreis der Aufstiegskandidaten. Die Rostocker laufen als Tabellen-Vierter auf. Mit einem Sieg könnten sie die Spitzenreiter-Position erklimmen. Von 13 Uhr an berichtet NDR 1 Radio MV live aus dem Stadion in Wiesbaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.12.2020 | 13:00 Uhr