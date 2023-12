Stand: 16.12.2023 15:09 Uhr Greifswalder FC gewinnt in Eilenburg

Der Greifswalder FC bleibt in der Fußball-Regionalliga Nordost ungeschlagen. Die Vorpommern gewannen am Sonnabendnachmittag beim Aufsteiger FC Eilenburg mit 2:0. Torschützen waren Elias Kratzer (18.) und Soufian Benyamina (90.+3), der damit seinen 12. Saisontreffer erzielte. Greifswald verteidigt damit die Tabellenführung. Am Mittwoch empfängt der GFC zum letzten Spiel des Jahres den achtplatzierten VSG Altglienicke.

