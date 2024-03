Mit der neuen NDR 2 App in eine Schloss Suite!

Es gibt etwas zu feiern: Die runderneuerte NDR 2 App ist da! Deshalb spendieren wir euch vier Nächte in einer Schloss Suite eines 5-Sterne Deluxe Hotels!

Aufgeräumt, übersichtlich und spannend. Noch näher dran an der NDR 2 Redaktion und euren Lieblingsmoderatorinnen und Moderatoren. Mit Storys "Behind The Scenes", natürlich mit dem Messenger direkt ins Studio. Und allen Infos zum NDR 2 Programm mit Livestream, Titelliste und Hintergrund-Infos. Dazu Service-Infos, exklusive Gewinnspiele und, und, und...

Das muss gefeiert werden! Mit einem richtig tollen Gewinnspiel: Gewinnt bei uns vier Übernachtungen im 5-Sterne Schlosshotel Münchhausen in Aerzen. Zwei Personen können es sich mit täglichem reichhaltigen Frühstück, 3-Gänge-Menü inklusive Getränke, Spa-Besuchen und zwei Anwendungen gut gehen lassen.

So macht ihr mit: Füllt einfach das Formular aus und dann ab damit an NDR 2. Unter allen Einsendungen verlosen wir die oben beschriebene Reise. Teilnahmeschluss: 21. März, 23:59 Uhr. Wir drücken die Daumen! Hier gibt es die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg Ist ausgeschlossen. Der Hotelgutschein wird vom Schlosshotel Münchhausen zur Verfügung gestellt.