Filmfest Emden-Norderney: 70 Filme ab heute im Programm Stand: 08.06.2022 11:05 Uhr Das 32. Internationale Filmfest Emden-Norderney wird heute mit dem französischen Sozialdrama "Wie im echten Leben" eröffnet. Bis zum 15. Juni gibt es etwa 170 Veranstaltungen rund ums Thema Film.

Das französische Sozialdrama "Wie im echten Leben" eröffnet heute die 32. Ausgabe des Filmfestes Emden-Norderney. In dem Film von Regisseur Emmanuel Carrère spielt Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche eine renommierte Schriftstellerin, die heimlich als Putzkraft anfängt, um ein Buch über prekäre Arbeitsbedingungen in Frankreich zu schreiben.

Bis zum 15. Juni sind beim Festival mehr als 70 lange und kurze Filme zu sehen - viele davon zum ersten Mal in Deutschland, manche sind auch Weltpremieren. Wie immer kommen auch viele Filmschaffende. Prominentester Gast ist in diesem Jahr die Schauspielerin Meret Becker. Sie wird mit dem Emder Schauspielpreis ausgezeichnet und am Wochenende einige ihrer Filme in den Kinos vorstellen.

Anschließende Filmgespräche wieder möglich

Beim Publikum beliebt - und nach Ende der strengen Corona-Regeln wieder möglich - sind auch die spätabendlichen Filmgespräche im Emder Grandcafé und im Kurtheater auf Norderney. Ein Teil der mehr als 170 Vorstellungen wird auch auf der Nordseeinsel zu erleben sein. Insgesamt ist ein Preisgeld von 65.000 Euro in zehn Kategorien ausgelobt. Die Publikumspreise, darunter auch der NDR Filmpreis für den Nachwuchs, werden am Sonntag vergeben.

Das Filmfest Emden-Norderney wird von den Besuchern nicht nur wegen seiner guten Filme, sondern auch wegen der lockeren, familiären Atmosphäre geschätzt, bei der man mit den Filmschaffenden ins Gespräch kommen kann.

