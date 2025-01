Deutscher Hörbuchpreis 2025: "Dschinns" und "Kunstverbrechen" nominiert

Stand: 15.01.2025 11:36 Uhr

Der Deutsche Hörbuchpreis 2025 geht mit 21 Nominierten in sieben Kategorien in die Endrunde. Auch zwei NDR Produktionen haben Chancen auf eine Auszeichnung. Die Preisverleihung ist am 18. März.