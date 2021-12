Dänemark

Gibt es Besonderheiten in den Regionen?



Die Reise auf die Färöer und die Einreise nach Grönland ist grundsätzlich möglich. Es gelten aber Besonderheiten. Für Färöer-Reisende gelten die dänischen Einreisebestimmungen. Es wird aber empfohlen innerhalb von zwei Tagen vor und zwei Tage nach der Einreise einen PCR-Test und nicht nur einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen. PCR-Tests in Deutschland sind kostenpflichtig, auf den Färöer kostenfrei. Bis zum negativen Ergebnis des Tests am zweiten Tag nach der Einreise sollen Touristen große Menschenansammlungen vermeiden und die Abstandsregeln beachten.

Auch Reisen nach Grönland sind möglich. Bis zum 31. Oktober 2021 dürfen aber nur noch vollständig Geimpfte oder Genesene einreisen oder Personen mit Wohnsitz in Grönland. Als von Covid-19 genesen gelten Personen, die einen mindestens 14 Tage und höchstens 12 Wochen alten positiven PCR-Test nachweisen können. Kinder unter 15 Jahren sind davon ausgenommen. Alle Reisenden müssen vor der Einreise nach Grönland online ein Formular ausfüllen und Personen ab dem Alter von zwei Jahren benötigen ein negatives Ergebnis eines maximal 72 Stunden alten PCR-Tests, welcher in einem nordischen Land (z.B. Dänemark oder Island) durchgeführt worden sein muss. Auch vollständig Geimpfte müssen sich testen lassen.

Alle Reisenden, die nicht vollständig geimpft sind, müssen sich umgehend für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Wenn ein erneuter Test, der fünf Tage nach Einreise durchgeführt wird, negativ ausfällt, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden. Wer vollständig geimpft ist, muss nicht in Quarantäne und muss auch keinen zweiten Test nach der Einreise vorlegen. Personen gelten als vollständig geimpft, sobald sie die letzte notwendige Impfdosis erhalten haben (nicht erst 14 Tage nach der letzten Dosis, wie in Dänemark).