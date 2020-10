Lehrstunde für Freiheit: DDR-Verfolgter geht an Schulen Sendedatum: 01.10.2020 10:15 Uhr Uwe Kaspareit kam in der DDR ins Gefängnis, weil er Flugblätter verteilte. Heute geht er regelmäßig an Hamburger Schulen und spricht über seine Erfahrungen.

AUDIO: DDR-Verfogter spricht mit Jugendlichen (3 Min)

Uwe Kaspereit steht auf dem Schulhof des Helene-Lange- Gymnasiums in Harvestehude. Er ist aus seinem Haushaltswarenladen an der Hoheluftchaussee rüber geradelt. Es ist schon einige Jahre her, dass er gefragt wurde, ob er nicht als Zeitzeuge über sein Leben in der DDR zu berichten möchte. Seitdem macht er regelmäßig Besuche an Schulen, auch wenn sie in diesem Jahr wegen Corona ausfallen mussten. Heute trifft Kaspareit Sarah Klein (18) und Paul Petersen (17), die beim letzten Zeitzeugen-Tag mit ihm dabei waren.

Kritsche Fragen waren in der DDR nicht erlaubt

Uwe Kaspereit kommt gebürtig aus Bützow zwischen Schwerin und Rostock. Er geht in der DDR zur Schule und macht eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker. Je älter er wird, desto mehr Fragen kommen ihm: "Ich wollte schon mal wissen, warum ich nicht reisen durfte und warum ich nicht kritisch nachfragen durfte, damit wollte ich mich nicht abfinden. Insofern beschloss ich, nicht mehr in diesem Land leben zu wollen." Mit 19 stellt er einen Ausreiseantrag. Als der abgelehnt wird, hängt er - zusammen mit einem Freund - Flugblätter in der Innenstadt auf: "Da stand drauf, kämpft für den Frieden, kämpft für die Einhaltung der Menschenrechte, gegen Massenverdummung und Völkerhetze." Uwe Kaspereit kommt zum ersten Mal in ein Gefängnis; drei Monate in Untersuchungshaft in Schwerin, davon acht Wochen in Einzelhaft. Für Schüler Paul Petersen schwer vorstellbar: "Inwiefern haben die acht Wochen in Einzelhaft Ihre Denkweise verändert?" will er wissen. Und Uwe Kaspereit erzählt: "Ich hab mich die ersten Tage gezwungen, nicht emotional zu wirken, aber dann brach es aus mir heraus, ich hab geweint, ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt."

Überwacht von der Stasi

Zu neun Monaten Haft wird Uwe Kaspereit damals verurteilt. Nach dem ersten Gefängnisaufenthalt wird er bespitzelt und überwacht und noch zwei weitere Male ins Gefängnis gesteckt. Natürlich, sagt er, habe er zwischendurch auch mal gezweifelt, ob das der richtige Weg sei: "Da hab ich dann aber gedacht: Du hast ja gar nichts gemacht. Sei stolz drauf und steh dazu." Schülerin Sarah Klein wird nachdenklich, wenn sie von den Erfahrungen hört, die Uwe Kaspereit gemacht hat: "Uns wird ja beigebracht, kritisch zu denken. Aber wenn man in so einem Land lebt, frag ich mich, wie man dazu kommt."

Neuanfang in Hamburg

Mit 23 wird Uwe Kaspereit von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft. Er fängt in Hamburg ganz neu an. Für die beiden Jugendllichen ist es heute selbstverständlich, dass es ein vereintes Deutschland gibt. Für Uwe Kaspereit wird der 3. Oktober immer ein besonderer Tag sein: "Grundsätzlich ist die Tatsache, dass Deutschland wiedervereint ist, für mich das Größte". Schülerin Sarah Klein nimmt aus den Gesprächen mit dem Zeitzeugen vor allem eines mit: "Ich bin mit Freiheit aufgewachsen und nehme das als selbstverständlich. Aber das ist es nicht." Nächstes Jahr kommt Uwe Kaspereit gern wieder als Zeitzeuge ins Helene-Lange-Gymnasium.

