Ab 17.10 Uhr NDR Info live: Lohnt sich der Umstieg aufs E-Auto? Stand: 06.07.2023 13:18 Uhr Gegen den Kauf eines Elektroautos sprechen bei einer Mehrheit laut einer NDR-Umfrage vor allem der Preis, die geringe Reichweite und mangelnde Ladestationen. Bei NDR Info live sprechen wir heute mit Gästen über Vor- und Nachteile von E-Autos - und woran der Umstieg weg vom Verbrenner oftmals scheitert.

Das E-Auto soll den Straßenverkehr klima- und umweltfreundlicher machen - das ist erklärtes Ziel der Politik. Doch viele sehen das E-Auto nach wie vor kritisch, wie eine Umfrage in der #NDRfragt-Gemeinschaft zeigt.

Es kristallisiert sich heraus, dass sich demnach die Mehrheit kein E-Auto kaufen würde, wenn sie sich morgen ein neues Auto anschaffen müsste. Nur eine Minderheit würde den Wechsel vom Verbrenner wagen, viele sind noch unentschlossen.

Keine Mehrheit für politisches Aus des Verbrenners

Unter den Befragten scheint sich keine Mehrheit dafür zu finden, dass E-Autos umweltbewusster sind als Verbrenner. Die meisten sind eher der Meinung, dass E-Autos mehr Nachteile in punkto Umwelt haben als Benziner oder Diesel.



Ebenso zeichnet sich keine Mehrheit für das politische Aus der Verbrenner ab 2035 ab. Die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer würden in der Tendenz lieber an den Verbrennern festhalten.

Woran liegt das? Warum fällt der Umstieg so schwer? Im NDR Info Livestream "E-Auto: Lohnt sich der Umstieg?" sprechen wir heute ab 17.10 Uhr darüber, was für den Umstieg auf ein Elektroauto spricht und was dagegen. Gemeinsam mit einem Experten wollen wir auch mit Mythen und Vorurteilen aufräumen. Mit dabei ist eine Autofahrerin, die Erfahrungen mit einem E-Auto gemacht hat, nun aber wieder einen Verbrenner fährt.

NDR Info live Moderatorin Monika Niedzieski begrüßt als Gäste:

Kirstin Rentzsch

ehemalige E-Auto-Fahrerin

Christof Tietgen

ADAC Hansa e.V.

