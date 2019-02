Stand: 13.02.2019 08:54 Uhr

Hier live: NDR 90,3 Hamburg Sounds ehrt Heinz Erhardt

Bis heute gilt Heinz Erhardt als einer der größten Entertainer der Nachkriegszeit. Und das nicht nur aufgrund seiner Gedichte. Der Künstler steht auch für humorvolle, ehrliche Musik. Die NDR Bigband hat mit Sängern wie Stefan Gwildis und Tom Gaebel nun ausgewählte Stücke des Entertainers eingespielt - und zwar nicht irgendwelche: Mehr als 40 Jahre lang lagen bislang unveröffentlichte Werke von Heinz Erhardt auf dessen Dachboden. Seine Enkeln hatte sie entdeckt. Daraus entstanden ist das Album "Seine Lieder", das heute Abend in einer besonderen Ausgabe von NDR 90,3 Hamburg Sounds im Rolf Liebermann Studio präsentiert wird. Mit dabei: die NDR Bigband, Stefan Gwildis, Tom Gaebel, Hannelore Hoger sowie einige Überraschungsgäste. NDR.de überträgt das Konzert hier im Livestream.

Der komplizierte Weg zum Erfolg

Pendeln zwischen zwei Ländern: Das ist lange Alltag für Heinz Erhardt. Und zwar zwischen Lettland und Deutschland. Am 20. Februar 1909 beginnt das Leben des Entertainers in Riga. Seine Eltern trennen sich, sein Vater geht als Kapellmeister nach Hannover. Mit vier Jahren bekommt er den ersten Klavierunterricht, mit 17 beginnt Erhardt sein Volontariat bei einem Musikalienhandel in Leipzig und muss dann doch wieder nach Riga, um den Musikalienladen seiner Großeltern zu übernehmen. Das Leben zwischen Deutschland und Lettland dauert jahrelang. Erst Erhardts Frau Gilda Zanetti kann ihn überzeugen, es beruflich in Deutschland zu versuchen. Mit ihr bleibt Erhardt bis an sein Lebensende zusammen.

Ab nach Hamburg

Beim NWDR - der erste Radiosender, dem die englische Besatzungsmacht eine Sende-Lizenz erteilt hat - moderiert Erhardt die Radioreihe "So was Dummes". 1947 kommt für den Moderator mit der Komödie "Lieber reich, aber glücklich" auch als Schauspieler der Durchbruch. Nur ein Jahr später zieht Erhardt mit seiner Familie in ein kleines Haus in Wellingsbüttel. Dort, im Hamburger Norden, bleibt er zeitlebens wohnen. Also 35 Jahre lang.

Ein Leben für die Sprach-Kunst

Mit dem Erfolg kommt die Sorge des Falls. Erhardt arbeitet fast pausenlos. Im Dezember 1971 erleidet der Wahl-Hamburger einen Schlaganfall. Er überlebt, ist aber von nun an halbseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen. Mit 70 Jahren erhält Heinz Erhardt das Bundesverdienstkreuz. Kurze Zeit später, 5. Juni 1979, stirbt er. Auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf ist Heinz Erhardt beigesetzt. Seine Sprachwerke - egal, ob festgehalten in Gedichten oder Liedern - sind bis heute Kult.

