Stand: 26.04.2019 17:54 Uhr

Ab 20 Uhr live: Hamburg Sounds mit Michy Reincke

Wunderbar tiefgründige und intelligente Texte, poetisch und dabei gleichzeitig ganz nah am Leben: das sind nur einige der Attribute, die man Michy Reinckes Liedern zuschreiben kann. Dazu spielt der Hamburger gekonnt mit dem gesamten Spektrum an musikalischen Farben. Eine reduzierte Gitarre oder ein Klavier kommen genauso zum Einsatz wie - wenn das Lied es verlangt - Streicher oder Bläser. Heute Abend (20 Uhr) kommt der 59-Jährige mit seinem aktuellen Album "? !" zu einem kleinen, intimen Konzert ins Radiohaus an der Rothenbaumchaussee. Wir übertragen den Auftritt an dieser Stelle per Livestream.

Dabei wird im Foyer auf dem Gelände des NDR mit Sicherheit etwas von der entspannten Atmosphäre seiner Wahlheimat Andalusien zu spüren sein. Und natürlich werden auch die Klassiker wie "Taxi nach Paris" nicht fehlen.

"Alster oder Elbe" mit Michy Reincke NDR 90,3 - 06.04.2019 20:00 Uhr Sitzt Michy Reincke lieber am Küchentisch oder am Wohnzimmertisch, mag er Burger oder Gemüse und steht er auf blonde oder brünette Frauen? Wir haben Michy Reincke um spontane Antworten gebeten.







Sarajane eröffnet das Konzert

Die Wahlhamburgerin und "Hamburg School of Music"- Absolventin Sarajana eröffnet das Konzert. Die Sängerin überzeugte das Publikum mit ihrem Soul schon 2015 beim Hamburg Sounds Benefiz-Konzert für Hand in Hand für Norddeutschland.

Falls Sie das Konzert verpassen: Ein Mitschnitt des kompletten Auftritts läuft am 12. Mai ab 20 Uhr in der Sendung Hamburg Sounds bei NDR 90,3.

Michy Reincke im Interview NDR 90,3 - Hamburg Sounds - 02.12.2018 20:00 Uhr Michy Reincke ist ein großartiger Geschichtenerzähler - und das schon seit vielen Jahren, 34 um genau zu sein. Anfang Dezember ist er zu Gast in der Sendung Hamburg Sounds bei NDR 90,3.







