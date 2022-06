Celebrating Paul McCartney: Geburtstags-Show jetzt im Livestream

Stand: 19.06.2022 18:27 Uhr

In Hamburg wird der 80. Geburtstag des Beatles Paul McCartney mit einem besonderen Konzert gefeiert. Einen Tag nach dem Ehrentag am 18. Juni geht die Veranstaltung "Celebrating Paul" heute in der Fabrik über die Bühne.