Seit Anfang 2017 geben sich in der Ebphilharmonie Klassik- und Jazzstars die Klinke in die Hand. Karten sind noch immer heiß begehrt, Hamburger und Gäste der Stadt lieben dieses Konzerthaus. Für sein Buch "Backstage Elbphilharmonie" hat der Hamburger Fotograf Peter Hundert zwei Jahre lang seine 'Helden der Elphi' fotografiert. "Die Eröffnung des Hauses hat mich komplett eingesaugt. Als Fotograf gab es für mich keine bessere Alternative, mich dem Projekt zu nähern, als ein Langzeit-Fotoprojekt", so Hundert

Private Momentaufnahmen

Egal ob Weltstar oder Servicepersonal, Hundert hat Menschen vor die Kamera gebracht, die der Elbphilharmonie eine Seele geben. Entstanden sind ausdrucksstarke, emotionale Bilder, bei denen der Fotograf sehr private Momente eingefangen hat. Zu sehen ist unter anderem, wie sich Star-Dirigent Kent Nagano voller Konzentration die Jacke zuknöpft oder wie Sängerin Laurie Anderson einen kurzen Moment bei einer Pressekonferenz mit geschlossenen Augen innehält. Die meisten Künstler zeigten sich kooperativ vor der Linse. "Ich habe verblüffend oft von Künstlern, die als eher sperrig bekannt sind, einen Freibrief bekommen", erzählt er.

Buchtipp: "Backstage Elbphilharmonie" NDR 90,3 - Kulturjournal - 13.08.2019 19:00 Uhr Autor/in: Annette Matz "Helden der Elphi", so nennt Fotograf Peter Hundert diejenigen, die er in "Backstage Elbphilharmonie" zeigt. Über sein Buch hat der Hamburger mit Annette Matz gesprochen.







Geräuschlos beobachten

"Um bei den Konzerten dabei sein zu können, musste ich meine leisesten Turnschuhe anziehen und habe schleichen geübt, weil ich nicht stören wollte", erzählt der Fotograf. Denn die Akustik der Elphi verzeiht kein unpassendes Geräusch. 180 Konzerte hat Hundert in der Elbphilharmonie besucht, bei denen etwa 250.000 Fotos entstanden sind - etwa 200 davon haben es am Ende ins Buch geschafft.

Backstage Elbphilharmonie Seitenzahl: 286 Seiten Genre: Fotoband Verlag: Köhler Verlag Veröffentlichungsdatum: 16.8.2019 Preis: 39,90 €

