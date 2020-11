Stand: 13.11.2015 14:02 Uhr Karten für Weihnachts-Hafenkonzert zu gewinnen

Das Hamburger Hafenkonzert ist auch in diesem Jahr wieder mit seiner großen Weihnachtsausgabe in der Hauptkirche St. Michaelis zu Gast: Am Dienstag, den 24. November ab 17 Uhr stehen Tom Gaebel, Ella Endlich und Rolf Zuckowski auf der Michel-Bühne. Die Karten für den Abend sind bereits vergriffen, aber mit etwas Glück können Sie dennoch dabei sein: NDR 90,3 verlost 5 x 2 Tickets für das Konzert.

Den Michel finden und gewinnen

Zwei der Tickets können Sie gewinnen, wenn Sie unser Rätsel lösen: Wie oft haben wir den Michel in unserem Hafenpanorama-Suchbild versteckt? Um es herauszufinden, klicken Sie einfach auf das Suchbild und vergrößern Sie es. Wenn Sie wissen, wie oft der Michel im Bild zu sehen ist, kommen Sie einfach wieder auf diese Seite zurück und füllen Sie das unten stehende Formular aus. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir die Tickets. Teilnahmeschluss ist der 22. November 2015 um 12 Uhr.

Zum Suchbild Wie oft ist der Michel hier versteckt? In diesem Suchbild ist der Michel mehrmals versteckt. Wenn Sie herausfinden, wie oft, können Sie Karten für das Weihnachts-Hafenkonzert im Michel gewinnen. mehr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt.

Die Aufzeichnung des Weihnachts-Hafenkonzerts im Michel können Sie am ersten Weihnachtstag um 6 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburger Hafenkonzert | 15.11.2015 | 06:00 Uhr