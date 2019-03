Stand: 18.03.2019 07:18 Uhr

Irische Party mitten auf dem Kiez von Lina Bande

Tanzen, schunkeln, singen: Zum St. Patrick's Day, dem irischen Nationalfeiertag, gehört das dazu. Und das längst nicht mehr nur in Irland, sondern zum Beispiel auch im Gruenspan, wenn das Hamburger Hafenkonzert zur "Irish Night" einlädt. Mit dem Folkmusiker Paul Brady stand dabei auch ein echter Star der irischen Musikszene auf der Bühne.

Klassiker zum Mitsingen

Den Auftakt machten aber die Gastgeber Dara McNamara und Stephen Kavanagh mit einem Klassiker: Die beiden irischen Musiker, die in Deutschland leben, mixten "Anchors Aweigh" und "Whiskey In The Jar" - und trafen damit genau den Geschmack des Publikums. Viele der Fans bewiesen, dass sie ganz schön textsicher sind. Auch bei "All For Me Grog" konnten sich die Musiker auf das Publikum verlassen. Ebenso gut kamen die unbekannteren Lieder an. Darran Byrne aus Wexford im Südosten Irlands spielte mehrere Songs auf der Bodhran, einer traditionellen Trommel. Sein Gesang dazu: laut und temperamentvoll - ganz im Gegensatz zur einzigen Solokünstlerin.

Melancholische Klänge a cappella

Mairéad Cahalan aus Tipperary sorgte gleich für eine doppelte Premiere: Mit ihr stand zum ersten Mal eine irische Solokünstlerin auf der Bühne der Irish Night - und gleichzeitig war es ihr erster Auftritt in Deutschland. Ihre klare Stimme und die melancholische Anmutung dürften bei so manchem Gast für Gänsehaut gesorgt haben, etwa bei dem Song "She Moves Through The Fair" - und der Applaus im Anschluss war dafür umso lauter. Aber auch für die schnelleren Songs wurde sie gefeiert. Dabei wurde sie dann auch von der Band unterstützt: Owen Casey an der Flöte, Martin Burns am Klavier, Dylan Vaughn an der Mandoline, Ian Mardon an der Geige, Sean Bourke am Banjo, Victor Gomez am Bass und Hernen Antonio Baezo Campos am Schlagzeug.

Ein Star der irischen Folkmusik

Stargast Paul Brady zeigte im Anschluss eine weitere Facette der irischen Musik. Nur mit seiner Gitarre stand der Folkmusiker auf der Bühne und spielte seine großen Hits wie "Nobody Knows" und "Nothing But The Same Old Story". Mal schnell und rhythmisch, mal andächtig - Brady zeigte, wie vielseitig seine Musik ist. In den 80er-Jahren sei er das letzte Mal in Hamburg gewesen, erzählte er Moderator Jan Wulf. Dieses Mal habe er dann die Chance genutzt und die Plaza der Elbphilharmonie besucht. Er ließ es sich dann auch nicht nehmen, gemeinsam mit allen Musikern den Hit "I'll Tell Me Ma" zu singen - eine Party auf und vor der Bühne. Und mit "Wild Rover" sorgten die Musiker dann endgültig für Fernweh im Publikum - auch wenn die Fans die deutsche Variante "An der Nordseeküste" anstimmten.

