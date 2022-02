Hamburger Sturmflut: Schmidts "Übergesetzlicher Notstand" Stand: 14.02.2022 15:39 Uhr 17. Februar 1962: Es ist kurz nach Mitternacht an der Elbe. In Neuenfelde haben die Deiche den Wassermassen nicht stand gehalten. Am Hohenwischer Deich ist Soldat Peter Holtmann im Einsatz und versucht seit dem frühen Abend, den Deich mit Sandsäcken zu schützen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Dann bricht auch noch die Funkverbindung zusammen.

"Als wir den Hörer in der Hand haben, da sagt mein Kollege draußen: 'Mensch, der Deich bricht!'", erzählt Peter Holtman, der damals als Soldat im Einsatz war. "Da sind wir an die Tür gegangen und haben geguckt. Aber das ist nicht zu beschreiben. Diese Massen von Wasser, die dann gekommen sind." Holtmann und sein Kollege sorgen sich: Wird das Haus standhalten? "Ein Getöse, das ist Wahnsinn! Wie ein Wasserfall. Man kann sich nicht vorstellen, wenn so ein Deich aufgeht, wie schnell das geht und was da für Massen hinter stecken", sagt er.

Holtmann und seine Kameraden haben ihren Einsatzbefehl aus der Sophienterrasse erhalten. Im Haus Sophienterrasse 14 war damals das Standortkommando Hamburg der Bundeswehr untergebracht. Bis 2005. Ein Jahr später wird der Gebäudekomplex verkauft - die Bundeswehr in Hamburg zieht um. Heute sitzt das Landeskommando Hamburg - wie es jetzt heißt - in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße. Dort erzählt Oberstleutnant Jürgen Bredtmann über die Nacht der Sturmflut: "1962 muss man im Hinterkopf behalten, dass ja Jahre vorher in den Niederlanden eine ähnliche Katastrophe schon mal stattgefunden hatte, und mehrfach ist dort gewarnt worden", sagt Bredtmann.

Helmut Schmidt übernahm die Koordination

Die achte, die entscheidende Warnung wurde in den Niederlanden nicht mehr ernst genommen. Das wollte man laut Bredtmann in Hamburg auf jeden Fall damals verhindern und hat dann leider zu spät gewarnt. Bereits am 16. Februar seien Soldaten im Einsatz, gewesen, so Bredtmann, "aber halt nicht in dem Maße, wie sie erforderlich gewesen wären. Als dann Helmut Schmidt am Morgen des 17. Februar das Kommando übernahm, wurde dann die gesamte Koordination besser und es war dann klarer, wer wann wo eingesetzt werden muss."

AUDIO: Hamburger Hafenkonzert: Landunter in Hamburg - 60 Jahre Sturmflut (60 Min) Hamburger Hafenkonzert: Landunter in Hamburg - 60 Jahre Sturmflut (60 Min)

Schnelle Hilfe, gesetzlich verankert

Schmidt macht. Er fragt nicht lang, als er Hilfe - auch aus dem Ausland - organisiert. Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren, der ist auch heute klar geregelt - niedergeschrieben im Grundgesetz: "Wir haben mit Artikel 115a, der ja 1952 dazugekommen ist, den Verteidigungs- und Spannungsfall. Das ist der einzige Fall, in dem die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden kann", sagt Bredtmann. Dann gebe es noch die Amtshilfe nach 35 I. Das wäre technisch logistische Hilfe: Sandsäcke füllen und irgendwo stapeln. "Es ist aber nicht so, dass das automatisch klar ist, dass die Bundeswehr jetzt eingesetzt werden kann, sondern es muss in jedem Einzelfall halt entsprechend entschieden werden, ob wir das jetzt so dürfen", erklärt Bredtmann.

Große Aufgabe: Pandemie-Bekämpfung

Die Bekämpfung der Pandemie ist im Moment das zentrale Arbeitsgebiet der Soldatinnen und Soldaten - sortiert wird der Tag im Lagezentrum. Trotzdem hat es zu Beginn, zum Beispiel zum Start der Impfzentren lang gedauert, bis die Bundeswehr tätig werden konnte. Schnell und unkompliziert einsatzbereit sein - von Seiten der Bundeswehr sei das kein Problem, sagt Oberstleutnant Jürgen Bredtmann: "Wir können natürlich auch schnell und unbürokratisch." Das habe man im letzten Jahr in Hamburg beispielsweise gezeigt, als bei der Feuerwache in Osdorf bei der Renovierung Asbest gefunden wurde. "Am Freitagabend kriegten wir einen Anruf: Wir müssen hier raus aus der Wache, aber wir müssen natürlich die Einsatzbereitschaft sicherstellen. Und am nächsten Morgen war die Feuerwache Osdorf hier bei uns in der Kaserne in der Reichspräsident- Ebert Kaserne und hat von hier aus weiter agiert", berichtet Bredtmann.

Die Bundeswehr im Jahre 2022 - 60 Jahre nach der verheerenden Sturmflut in Hamburg ist die Katastrophenhilfe im Inland immer noch ein zentraler Bestandteil der Arbeit der Soldaten - auch hier in Hamburg.

TV-Dokumentation "Die Sturmflut 1962" zu sehen im NDR Fernsehen am 16. Februar um 21 Uhr.

Weitere Informationen Sturmflut 1962 - Land unter in Hamburg Vom 16. auf den 17. Februar 1962 wütet in Hamburg eine schwere Sturmflut. Deiche brechen, 315 Menschen sterben. Ein Dossier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburger Hafenkonzert | 16.02.2022 | 19:00 Uhr