Hafenkonzert: "Immer auch Abenteuer"

"Schaffen Sie eine Sendung, die nach Tang und Teer riecht" - so lautete einst der Auftrag. Am 9. Juni 1929 ging das Hamburger Hafenkonzert, die älteste noch regelmäßig ausgestrahlte Radiosendung, zum ersten Mal auf Sendung. Gerd Spiekermann, Leiter der NDR 90,3 Hafenkonzert-Redaktion, im Interview.

Wie muss man sich die ersten Sendungen vorstellen?

Gerd Spiekermann: Die kamen alle live vom Schiff, die Aufzeichnungstechnik war ja noch nicht erfunden. Da war zuerst einmal die Musik, die schon damals den größten Sendeanteil ausmachte. Meist war es Chor- und Marschmusik. Dazu kamen maritime Informationen und Interviews mit Seeleuten. Und ebenfalls ganz wichtig: das "Entertainment", wie man heute sagen würde. Karl Herbert hieß damals der Mann, der für das Seemannsgarn zuständig war. Ein genialer Unterhaltungskünstler, der auch "Käpp'n Herbert" genannt wurde, oder, wegen seiner Leibesfülle, auch die "wandelnde Bruttoregistertonne".

Weitere Informationen Ihre schönsten Hafenfotos Das Hamburger Hafenkonzert hat Ihre schönsten Hafenfotos gesucht - und viele tolle Bilder erhalten. Sehen Sie hier die drei Siegerbilder und eine Auswahl der schönsten Einsendungen! mehr

Was hat die Menschen so fasziniert an der Sendung?

Spiekermann: Das war - und ist - die große weite Welt, für die Hamburg mit seinem Welthafen ja auch heute noch steht. Die Mischung aus Fernweh, Heimweh, Reeperbahn, Wasser und Reisen weckte und weckt Sehnsüchte und steht auch ein bisschen für Abenteuer. Umgekehrt war die Sendung für die vielen Seeleute, Auswanderer und Reisende auch eine Brücke zur Heimat. Außerdem waren die Stars von der Waterkant natürlich sehr beliebt.

Welche Stars waren das?

Spiekermann: Anfangs waren es die Orchesterleiter wie Hans Freese, Karl Heinz Loges, Alfred Hause oder Günther Fuhlisch, die jahrzehntelang den Ton angaben. Später kam die Zeit der Solisten wie Addi Münster, Richard Germer oder Carl Bay, der übrigens am häufigsten bei uns im Hamburger Hafenkonzert zu Gast war.

Allesamt Männernamen. Gab es damals keine Frauen im Hafenkonzert?

Weitere Informationen "Eine Sendung, die nach Tang und Teer riecht" Das Hamburger Hafenkonzert gibt es seit 85 Jahren - es ist die älteste Radiosendung der Welt. "Schaffen Sie eine Sendung, die nach Tang und Teer riecht", lautete einst der Auftrag. mehr

Spiekermann: Nein, gab es in den ersten Jahrzehnten nicht. Das Hafenkonzert war bis in die 50er-Jahre eine Männerdomäne. Viele Seeleute waren ja noch der absurden Meinung, dass Frauen an Bord nur Unglück bringen würden. Die allererste Frau im Hafenkonzert war Heidi Kabel, was ihr den Spitznamen "Die Eisbrecherin" einbrachte. Denn tatsächlich, nach ihrem Auftritt war das Eis im Hafenkonzert auch für andere Künstlerinnen wie Lale Andersen, Nana Gualdi oder Liselotte Malkowsky gebrochen.

Teil 1: "Eine Sendung, die nach Tang und Teer riecht"

Teil 2: Erfolgreich über viele Jahrzehnte