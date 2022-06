Politik, Zeitenwende und viel Hoffnung bei der Bundeswehr Stand: 02.06.2022 14:03 Uhr Lange Zeit führte die Bundeswehr in der deutschen Gesellschaft ein Schattendasein. Spätestens seit der „Zeitenwende“-Rede des Bundeskanzlers ist dies anders geworden. Das Hamburger Hafenkonzert spricht mit Michael Giss vom Landeskommando Hamburg und Nils Brandt von der Marineschule Mürwik.

Die Bundeswehr im Norden: In Hamburg ist sie sichtbar durch die Universität der Bundeswehr und das Bundeswehr-Krankenhaus. Auch bei Hafengeburtstagen stehen die grauen Schiffe der Marine immer im Mittelpunkt des Interesses. Aber sonst? Seit Aussetzung der Wehrpflicht war das Thema Bundeswehr allenfalls noch gut als Aufreger in Sachen Gorch Fock-Restaurierung.

Die Bundeswehr und die Zeitenwende

Spätestens seit der „Zeitenwende“-Rede des Bundeskanzlers ist das anders geworden. Die Bundeswehr ist wieder in aller Munde und macht einen Image-Wandel durch. 100 Milliarden Euro sogenanntes "Sondervermögen" sollen für eine bessere Ausstattung der Truppe sorgen. Heer, Luftwaffe und auch die Marine sind hierzulande angesichts des Krieges in der Ukraine plötzlich wieder wichtig und werden wahrgenommen als das, was sie sind: als ein Teil unserer Gesellschaft.

Das Hamburger Hafenkonzert hat sich mit zwei Vertretern der Bundeswehr in Norddeutschland unterhalten: mit dem Kommandeur des Landeskommandos Hamburg Kapitän zur See Michel Giss. Und mit Kapitän zur See Nils Brandt, der acht Jahre lang Kommandant des Segelschulschiffes "Gorch Fock" war und heute stellvertretender Leiter der Marineschule in Mürwik an der Flensburger Förde ist.

Das Landeskommando Hamburg

In der Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße hat das Landeskommando Hamburg seinen Sitz. Es ist das Bindeglied zwischen der Bundeswehr und der Freien und Hansestadt Hamburg und ein Teil der gesamten Bundeswehr-Repräsentanz in der Stadt. Insgesamt arbeiten in Hamburg rund 6500 Menschen bei der Bundeswehr: im Landeskommando, in der Universität und im Krankenhaus.

Kapitän zur See Michael Giss

Im Gespräch mit dem Hamburger Hafenkonzert berichtet der Kommandeur des Landeskommandos, Kapitän zur See Michael Giss, von den Aufgaben der Soldatinnen und Soldaten in der Hansestadt, von Karrierechancen bei der Truppe und es geht um die Frage der Wertschätzung der Bundeswehr in der Gesellschaft.

Kapitän zur See Michael Giss stammt aus Freiburg im Breisgau. 1983 kommt er als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr. Ein Jahr später beginnt seine Ausbildung zum Offizier, unter anderem auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. Nach einem Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Universität der Bundeswehr in Hamburg fährt er zur See. Nach einer Zeit im Bundesverteidigungsministerium wird er 2006 Kommandant der Fregatte "Emden". Danach arbeitet er unter anderem im Führungsstab der Marine. Seit 2018 ist er Kommandeur des Landeskommandos Hamburg mit Sitz in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße.

Von der "Gorch Fock" zur Marineschule in Mürwik

Beim Besuch in der Marineschule Mürwik erzählt Kapitän zur See Nils Brandt über seine Zeit als Kommandant auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock". Acht Jahre lang war er der Chef an Bord. Eine Zeit, die das Schiff meistens auf dem Trockenen, in der Werft sah. Wir sprechen über eine teure Restaurierung, über die Frage, ob heute eine Ausbildung auf einem solchen Schiff überhaupt noch notwendig ist und über den Marine-Nachwuchs.

Kapitän zur See Nils Brandt

Kapitän zur See Nils Brandt wollte immer schon zur See fahren. Als kleiner Junge fährt der gebürtige Kieler schon auf dem Schiff seines Großvaters mit. Später geht er zur Marine, dient sich hoch, kommandiert zwischenzeitlich eine Fregatte und kehrt 1996 und 2004 in verschiedenen Verwendungen an Bord der "Gorch Fock" zurück. Seit 2014 hatte er das Kommando auf dem Segelschulschiff. Gemeinsam mit der 83köpfigen Stammbesatzung des Schiffes meistert er die schwierigen Jahre der Werftzeit, hält den Kontakt zwischen Schiff, Verteidigungsministerium und Werft. Heute ist er der „Leiter Lehre“ und Stellvertreter des Kommandeurs der Marineschule Mürwik an der Flensburger Förde.

