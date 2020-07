Hamburg Sounds - sonntags bei NDR 90,3

Hamburgs Musikszene hat eine eigene neue Sendereihe: Neben der erfolgreichen Radiokonzertreihe "Hamburg Sounds" präsentiert NDR 90,3 unter dem Titel "Hamburg Sounds" auch eine wöchentliche Sendung mit Musik aus und für Hamburg. Kaum irgendwo anders in Deutschland gibt es eine so lebendige Musikszene wie in der Hansestadt. In der Stadt, in der die Beatles ihre Weltkarriere begonnen haben, wachsen auch heute noch Talente heran.

Von Sasha bis Udo Lindenberg

In der Sendung stellt Susanne Hasenjäger junge, aufstrebende Musikerinnen und Musiker vor und verfolgt die Karrieren derer, die es schon geschafft haben. Im Interview erzählen Stars wie Sasha, Udo Lindenberg oder Johannes Oerding von ihren neuen Projekten und ihrem Leben in Hamburg. Wir blicken hinter die Kulissen der Musikstadt Hamburg. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Konzerte - ob im Logo oder in der Barclaycard Arena - den Besuch lohnen. Die Sendung "Hamburg Sounds" ist immer sonntags von 20 bis 22 Uhr bei NDR 90,3 zu hören. In den Sendungen wird es ausführlich auch um die Künstler gehen, die bei den Hamburg-Sounds-Konzerten auftreten werden.