Stand: 26.04.2019 23:00 Uhr

Michy Reincke bei Hamburg Sounds von Petra Volquardsen

Michy Reincke ist einer der Mitbegründer von Hamburg Sounds. Höchste Zeit also, dass er der Konzertreihe mal wieder einen Besuch abstattet. Für das exklusive Konzert im Radiohaus gab es Karten nur zu gewinnen, nicht zu kaufen.

Fotos von Michy Reincke bei Hamburg Sounds



























Zuallererst gehört die Bühne ihr: Sarajane geht regelmäßig mit Michy Reincke auf Tour, singt in der Band von Ina Müller und veröffentlicht in Kürze ihr neues Soloalbum. Sonst tritt sie mit Band auf, an diesem Abend singt sie drei Lieder allein am Konzertflügel – und mit Hilfe des Publikums: "Ihr seid heute meine Rhythmusgruppe."

Sarajane: Hamburger Soul vom Feinsten

Mit ihrer schönen Soulstimme gewinnt Sarajane sofort auch die für sich, die sie bis gerade eben noch gar nicht kannten. Ihr neuer Song "Bullets out of Love", erklärt sie, sei eine "Kriegserklärung an die Welt, wie sie im Moment ist. Ich möchte Menschen so lange mit Liebe und Freude beschießen, bis wir es alle schaffen, friedlich miteinander zu leben".

Danach rollt Sarajane den Roten Teppich für Michy Reincke aus: "Dieser Mensch ist so Zucker. Der singt, der erzählt, der ist einfach so wahrhaftig." Als ersten Song singt Michy Reincke "Verwandte der Sonne" - ein Song von seinem aktuellen Album mit dem außergewöhnlichen Titel "? !".

Mischung aus neuen Songs und Klassikern

Auf dem Album hat er die meisten Instrumente selbst eingespielt. Bei Hamburg Sounds hat er seine Musiker-Freunde Philip Mitov am Flügel und Justin Balk mit der Gitarre dabei. Ein paar Bläserpassagen imitiert Michy Reincke später noch mit seinem Gesang.

Ältere und aktuelle Lieder wechseln sich ab. Songs wie "Mach Dein Herz laut" oder "Niemand kommt so selten vor" begleiten viele im Publikum schon seit Jahren. Genau wie die dazugehörigen Rituale: Bei "Für immer Blond" erwischt es diesmal Andrea, die zusammen mit einer Freundin in der ersten Reihe sitzt. Michy Reincke holt sie auf die Bühne und drückt ihr eine Mundharmonika in die Hand.

Michy Reincke zu Gast bei Hamburg Sounds NDR 90,3 - Hamburg Sounds - 26.04.2019 20:00 Uhr Popsänger Michy Reincke hatte bei Hamburg Sounds nicht nur sein neues Album im Gepäck, sondern auch einige Klassiker. Eröffnet wurde das Konzert von Soul-Sängerin Sarajane.







4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ansagen-Jazz" auf Michy Reincke Art

Typisch Michy Reincke: Zwischen den Songs nimmt er sich Zeit für Ansagen, die durchaus auch mal etwas länger dauern können. Er zitiert Shakespeare oder Rousseau und erklärt dem aufmerksamen Publikum gern nochmal den Unterschied zwischen "Unglücklich glücklich", "Glücklich unglücklich" und "Glücklich glücklich". Diese Disziplin nennt er selbst "Ansagen-Jazz": "Man improvisiert Ansagen, ist aber nicht immer sicher, wohin die Reise geht."

Mal witzig und unterhaltsam, mal nachdenklich oder poetisch: Ein Konzert von Michy Reincke hat viele Facetten. Als er mit Gitarre und Mundharmonika sein Lied "Sonnenblumenfelder" singt, in dem es um den Tod geht, wird es ganz ruhig im Radiohaus. Doch kurz darauf beim Song "Nächte übers Eis" ist die Stimmung schon wieder völlig anders.

Der Konzertabend beweist einmal mehr: Michy Reincke ist ein Hamburger Künstler mit Haltung und Humor. Einer, der sich Gedanken macht über das Leben und dem es wichtig ist, Kritik an der Welt, in der wir leben, nicht nur zu denken, sondern auch auszusprechen. Zum Schluss singen alle nochmal laut mit und nehmen als ultimativen Ohrwurm den Hit von Felix De Luxe "Taxi nach Paris" mit nach Hause.

"Alle sind Gewinner"

"Michy ist gut und bleibt gut. Seine Musik kann ich auch in 20 oder 30 Jahren noch hören", sagt Tanja Scheiber, die extra aus Hannover angereist ist. "Das war genial", meint ein anderer Konzertbesucher, "so wie Michy eben ist: auf der einen Seite sehr tiefgehend, auf der anderen Seite lustig." "Die Texte sind toll und seine Stimme ist unverwechselbar, das macht einfach Spaß", freut sich Nikola aus Tonndorf über den Konzertabend. Und Michael, der die Karten wie alle anderen auch gewonnen hat, findet: "Eigentlich sind alle Gewinner, die die Musik von Michy Reincke hören."

Und Michy Reincke selbst? Dem hat der Konzertabend im Radiohaus auch richtig viel Spaß gemacht: "Das waren Menschen, die gut zuhören können, bei denen man das Gefühl hat, dass man mit Worten und Musik viel ausrichten kann."

Ein Mitschnitt des kompletten Auftritts läuft am 12. Mai ab 20 Uhr in der Sendung Hamburg Sounds bei NDR 90,3.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Sounds | 12.05.2019 | 20:00 Uhr