Große Freiheit - Sonnabend bei NDR 90,3

Wer in Hamburg lebt oder den gleichnamigen Film mit Hans Albers gesehen hat, der kennt die "Große Freiheit", diese besagte Nebenstraße der Reeperbahn. Schon immer war die "Große Freiheit" ein beliebtes Ziel für die Seeleute, wenn sie in St. Pauli ausschwärmten, um sich zu vergnügen. Heutzutage bummeln dort Einheimische ebenso gern wie Urlaubsgäste. Das NDR 90,3 Vormittagsmagazin, das Sie immer sonnabends ab 10 Uhr hören können, heißt ebenfalls "Große Freiheit".

Carlo von Tiedemann und Yared Dibaba moderieren

Die "Große Freiheit" ist die abwechslungsreiche Unterhaltungssendung zum Wochenende. Unter anderem Carlo von Tiedemann und Yared Dibaba präsentieren alles Wichtige zum Wochenende: Wo kann man hingehen? Wo ist was los? Wer macht was? Worüber wird gesprochen? Dazu gibt es jede Menge Gewinnspiele und Verlosungen.

Der NDR 90,3 Übertragungswagen mit unseren Reporterinnen und Reportern an Bord hält auf Märkten und Basaren oder parkt vor den Theatern dieser Stadt, um beispielsweise live in die letzten Proben zu einer Premiere hineinzuschnuppern. Es gilt der Grundsatz: Wo was geschieht, da ist auch NDR 90,3 nicht weit.