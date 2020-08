Gartentipps des Monats

Die Freude an Gärten, Balkonen und Zimmerpflanzen ist zeitlos - die Garten- und Pflanzensprechstunde gehört deshalb zu den ältesten Sendungen bei NDR 90,3. Meist einmal im Monat gibt es donnerstags um 20 Uhr saisonale Tipps von Gartenexperte Helge Masch für das heimische Gärtnern und Antworten auf Fragen der Hörenden, zum Beispiel: Wann soll die Hortensie beschnitten werden? Wie bekämpft man Schildläuse ohne Chemie? Warum verliert die Rose ihre Blätter? Stefanie Wittgenstein moderiert die Sendung.

Stellen Sie Ihre Gartenfragen!

Möchten Sie eine Pflanze bestimmen lassen? Oder haben Sie eine Frage an unseren Gartenexpertinnen und -experten? Antworten gibt es in der jeweiligen Sendung. Sie erreichen den Experten ab 20 Uhr bis zum Ende der Sendung am Studiotelefon unter der kostenfreien Telefonnummer (08000) 903 903.