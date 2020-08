Sendedatum: 15.08.2020 19:30 Uhr

Serie: "Ich war noch niemals in ..."

104 Stadtteile hat Hamburg und wir wollen sie alle noch besser kennenlernen. Doch dazu brauchen wir Sie! Denn wer kennt den Stadtteil besser als seine Bewohnerinnen und Bewohner? In unserer Serie "Ich war noch niemals in …" besuchen wir alle zwei Wochen einen Stadtteil und lernen so Hamburg vielleicht neu oder noch einmal von einer anderen Seite kennen - mit Ihnen als Stadtteilführerin oder Stadtführer!

Ich war noch niemals in ... Kirchwerder Hamburg Journal - 15.08.2020 19:30 Uhr Jens Vollmer hat sich von Christa Mohn ihre Lieblingsorte in Kirchwerder zeigen lassen. Den schönsten Ausblick hat man von der Riepenburger Mühle. Zum Besuch am Elbstrand gibt's ein Picknick.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bewerben Sie sich per Formular!

Was ist an Ihrem Stadtteil so besonders und warum sollen wir diesen unbedingt kennenlernen? Überzeugen Sie uns. Wenn Sie dabei sein wollen und uns Ihr Hamburg zeigen mögen, können Sie sich über das unten stehende Formular bewerben.

Bewerben Sie sich als Stadtteilführer

Name: * Adresse: * Telefonnummer: * E-Mail: Welchen Stadtteil wollen Sie uns vorstellen und warum?: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 15.08.2020 | 19:30 Uhr