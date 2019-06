"Firefighter Games" im Hamburger Hafen

NDR 90,3 - 23.06.2019 10:20 Uhr

Am Dockland in Hamburg-Altona messen sich am Sonntag etwa 150 Feuerwehrleute aus ganz Europa. Sie müssen etwa schnellstmöglich die Treppen des Gebäudes in voller Montur erklimmen.