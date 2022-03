Podcast "Feel Hamburg" mit dem Tenor Klaus Florian Vogt Stand: 23.03.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit dem Opernsänger Klaus Florian Vogt.

Seine Karriere liest sich wie ein Märchen. Er hatte eine Festanstellung als Hornist im Orchester der Hamburgischen Staatsoper und saß beruflich fest im Sattel. Durch Zufall stellte sich heraus, dass Klaus Florian Vogt nicht nur das Horn exzellent beherrschte, sondern auch noch eine außergewöhnlich gute Singstimme hatte. Seine Ehefrau Silvia, die selbst ausgebildete Opernsängerin ist, ermunterte ihn dazu, ihrem Professor vorzusingen und der war begeistert. Neben seiner Arbeit als Hornist ließ Vogt in den nächsten Jahren seine Stimme ausbilden und wagte dann den Sprung ins kalte Wasser. Er hing seine sichere Festanstellung an den Nagel und machte Karriere als Opernsänger, genauer gesagt, als Heldentenor.

Feel Hamburg: Klaus Florian Vogt - Tenor Sendung: "Feel Hamburg" | 23.03.2022 | 05:00 Uhr | von Daniel Kaiser 42 Min | Verfügbar bis 23.03.2023 Daniel Kaiser spricht mit dem Tenor Klaus Florian Vogt über seinen Aufstieg vom Hornisten zum gefeierten Sänger.

Klaus Florian Vogt: Wagner ist der Erfinder der Filmmusik

Heute ist der Sänger ein weltweit gefragter Heldentenor und singt unter anderem bei den Bayreuther Festspielen regelmäßig die größten Partien. Sein wohl prominentester Fan ist die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei "Feel Hamburg erzählt Klaus Florian Vogt wie es für ihn ist, in Hamburg statt im Orchestergraben zu sitzen als Opernstar auf der Bühne zu stehen, warum die Laeiszhalle ihm so viel bedeutet und erklärt, welchen Einfluss Richard Wagner auf die heutige Filmmusik hat. Der Komponist hatte nämlich erkannt, wie sehr die musikalische Untermalung einer Geschichte Einfluss auf die Emotionen des Publikums hat. Und viele musikalischen Themen Wagners werden in Kinofilmen verwendet.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

