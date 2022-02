Podcast Feel Hamburg mit dem Sternekoch Christian Rach Stand: 15.02.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - mit dem Hamburger Sternekoch und Buchautor Christian Rach.

Kochen ist ein sinnliches Vergnügen. Neues auszuprobieren und Bewährtes aufzupolieren, das hat den Sternekoch Christian Rach schon seit seiner Kindheit begeistert, als er zusammen mit seiner Mutter am Herd stand und lernte, mit kleinem Geldbeutel eine leckere Mahlzeit zuzubereiten. Trotzdem hat er nach dem Abitur zunächst Mathematik und Philosophie studiert, bevor er seine Kochleidenschaft zum Beruf machte. Bei „Feel Hamburg“ erzählt der Spitzenkoch von seinen Anfängen als studentische Aushilfskraft in der Gastronomie, seiner Lehre bei einem französischen Spitzenkoch und seinen Erfahrungen als Unternehmer.

Britta Kehrhahn spricht mit dem Spitzenkoch Christian Rach über seine Werdegang und die Probleme in der Gastronomie.

Christian Rach: Eine 80-Stundenwoche war nicht selten

Dass der Ton in der Gastronomie rauh ist und die Arbeitszeiten nicht gerade familienfreundlich sind, ist kein Geheimnis. Rückblickend kam für Christian Rach trotzdem nie ein anderer Beruf infrage. Mit großer Leidenschaft und Expertise hat er sich über Hamburgs Grenzen hinweg einen Namen als Spitzenkoch gemacht und ist spätestens seit der Fernsehsendung „Rach – der Restauranttester“ auch einem breiten Publikum ein Begriff. Inzwischen hat Christian Rach das Rentenalter erreicht und lässt es etwas ruhiger angehen. Schließlich habe er viele Jahre lang nur gearbeitet und kaum Freizeit gehabt. Im Gespräch mit Britta Kehrhahn erzählt der Fernsehkoch auch, wie er diese neu gewonnene Freizeit gerne verbringt und was ihm am Leben in Groß Flottbek so gefällt.

