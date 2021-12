Podcast "Feel Hamburg" mit dem Musiker Sasha Stand: 01.12.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit der dem Hamburger Musiker Sasha.

Am 5. Januar feiert Sasha seinen 50. Geburtstag. Dieses "Halbe Jahrhundert" nimmt der Sänger zum Anlass, um sein bisheriges Leben Revue passieren zu lassen. In seiner Autobiografie "If You Believe" erzählt Sasha, wie aus dem kleinen, von den Mitschülern gehänselten Jungen einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands wurde.

Sasha: "Beim ersten Kuss stand ich auf einer Colakiste"

Bei "Feel Hamburg" erinnert Sasha sich an seine Schulzeit, die er in Nordrhein Westfalen verbracht hat, an seinen ersten Kuss und die Schinderei, die für das Abitur nötig war. Es geht aber natürlich auch um sein Leben in Hamburg. Der Groß Borsteler lebt mit Ehefrau Julia und Sohn Otto in der Hansestadt und führt, wie er selbst sagt, ein sehr unaufgeregtes und glückliches Familienleben.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Feel Hamburg | 01.12.2021 | 20:00 Uhr