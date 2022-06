Podcast "Feel Hamburg" mit dem Moderator Yared Dibaba Stand: 22.06.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" erzählt Yared Dibaba von seinem Weg aus Äthiopien nach Hamburg-Ottensen und wie aus dem Im- und Export-Kaufmann ein Fernsehmoderator und Musiker wurde.

Früher haben die Norddeutschen den Mund vor Staunen kaum wieder zugekriegt, wenn Yared Dibaba sie plattdeutsch anschnackte. Inzwischen ist der Hamburger Moderator mit äthiopischen Wurzeln aber hierzulande so bekannt, dass er von seinen Fans gerne direkt auf Plattdeutsch angesprochen wird. Überhaupt findet Dibaba, dass man auf Platt viel schneller mit anderen ins Gespräch kommt, nicht zuletzt, weil die Plattschnacker sich sofort einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. Aber Yared spricht nicht nur Hoch- und Plattdeutsch, sondern auch Oromo, die Sprache seiner Kindheit und natürlich Englisch. Aber damit nicht genug, er unterhält sich auch noch auf Französisch, Swahili und Amharisch. Bei "Feel Hamburg" geht es aber für alle gut verständlich, gepflegt auf Hochdeutsch zu.

Feel Hamburg: Yared Dibaba - Moderator und Musiker Sendung: "Feel Hamburg" | 22.06.2022 | 20:00 Uhr | von Kehrhahn, Britta 38 Min | Verfügbar bis 22.06.2023 Britta Kehrhahn spricht mit Yared Dibaba über seinen Weg von Äthiopien nach Hamburg Ottensen und seine berufliche Karriere.

Yared Dibaba: "Wir wären mit 16 in den Krieg geschickt worden."

Yared Dibaba erzählt von seinen Erinnerungen an den Bürgerkrieg in Äthiopien. Er hat als kleiner Junge miterleben müssen, wie seine Eltern vor seinen Augen von Kämpfern mit Maschinengewehren bedroht wurden. Er sah Leichen auf den Straßen liegen und spürte die ständige Angst und die Hilflosigkeit der Menschen in seinem Umfeld. Schon als sechsjähriger Junge musste er sich einer militärischen Frühausbildung unterziehen und frühmorgens marschieren und mit Holzgewehren schießen. Die Flucht nach Deutschland, die Ankunft in Niedersachsen und das Wurzeln schlagen in einer Plattdeutsch geprägten Nachbarschaft sind ebenso Thema, wie seine kaufmännische Lehre in einer Kaffeefirma und die Vorurteile, die ihm bei seinen Bewerbungsgesprächen entgegengebracht wurden.

Es gab viele Vorurteile und Klischees

Wegen seines afrikanischen Aussehens hatte Dibaba lange mit Vorurteilen zu kämpfen. So wurde er im Bewerbungsgespräch gefragt, ob er als Afrikaner überhaupt pünktlich sein könne. Und nach der Schauspielschule musste er sehr darum kämpfen, nicht nur Rollen zu spielen, für die seine Hautfarbe ausschlaggebend war. In den letzten zwanzig Jahren habe sich da aber zum Glück sehr viel zum Besseren gewandelt, freut sich der Moderator. Deutschland sei bunter und toleranter geworden und er fühle sich rundum wohl.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Yared Dibaba außerdem, dass er sehr gerne mit seiner Familie Minigolf spielt und verrät, dass die offizielle "Amtssprache" in der Familie Dibaba Hochdeutsch ist.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

