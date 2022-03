Podcast "Feel Hamburg" mit dem Boxmanager Bernd Bönte Stand: 23.02.2022 05:00 Uhr

Mehr als 15 Jahre war Bernd Bönte der Manager von Wladimir und Vitali Klitschko und darüber hinaus Geschäftsführer der gemeinsamen Firma. Bis heute ist er mit den beiden Box-Champions eng verbunden und begleitet sie auch nach dem Karriereende.Bei "Feel Hamburg" gibt Bernd Bönte Einblicke in seine derzeitige Gefühlslage und erzählt von seinen großen Sorgen um die Brüder, die sich mit vielen anderen Menschen in der Ukraine gegen die Russen stemmen.

Bernd Bönte: Ich habe noch nie so geweint

Aus jedem Satz, der in diesem Gespräch fällt, ist seine Bestürzung, seine Fassungslosigkeit zu hören. Er gesteht, dass er fast ständig Tränen in den Augen habe, wenn er daran denke, wie seine Freunde jetzt in der Ukraine ihr Leben aufs Spiel setzen. Im Gespräch mit Britta Kehrhahn erinnert sich Bernd Bönte aber auch an den Tag zurück, als Wladimir Klitschko im Volkspark Boxgeschichte schrieb. Außerdem erzählt er, warum er kein HSV-Mitglied mehr ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Feel Hamburg | 23.02.2022 | 20:00 Uhr