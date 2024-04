Podcast "Feel Hamburg" mit Witze-Reißerin Seraphina Kalze Stand: 03.04.2024 05:00 Uhr Moderatorin, Sängerin, Influencerin und Witzemacherin - Seraphina Kalze hat viele Fähigkeiten. Eine davon ist ihr besonderes Talent, Menschen zum Lachen zu bringen. In der aktuellen Folge von "Feel Hamburg" erzählt sie, wie sie zur Witze-Queen wurde.

Als Moderatorin und Sängerin hatte Seraphina Kalze natürlich ein Management, das auch ihren Social Media Auftritt im Blick hatte und ihr riet, jeden Tag etwas zu posten, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihr Essen zu fotografieren oder so etwas Ähnliches zu machen, war ihr zu langweilig. "Ich habe aus Spaß gesagt: Ich kann ja mal einen Witz erzählen." Das macht sie seitdem täglich und wird von einer sehr großen, stetig wachsenden Community für ihre täglichen Schenkelklopfer gefeiert.

Auf der Bühne mit Constantin Schreiber

Als Witze-Macherin und Entertainerin hat Seraphina Kalze auch das Hamburger Publikum erobert. "Bei der Show in der Elbphilharmonie mit Tagesschausprecher Constantin Schreiber wollte ich Lach-Yoga machen. Ich weiß noch, dass man da gesagt hat: Das kannst du in Hamburg nicht machen. Die lachen hier nicht, da steht keiner auf und lacht. Mach das mal lieber nicht. Ich so: Doch, wir machen das. Und ich habe daran festgehalten. Und tatsächlich am Ende standen alle und haben super gelacht", erzählt sie stolz. Für Sie ist es ein großer Erfolg, die Hamburger und Hamburgerinnen zum Lachen zu bringen - gerade an einem Ort, der eher für ernste Musik bekannt ist.

Seraphina Kalze: Wie wird man eine Rampensau? Sendung: "Feel Hamburg" | 03.04.2024 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 43 Min | Verfügbar bis 03.04.2026 In dieser Folge von Feel Hamburg spricht NDR 90,3 Moderator Daniel Kaiser mit der

Moderatorin und professionellen Witzeerzählerin Seraphina Kalze. Seraphina ist in Halle an der Saale aufgewachsen und lebt seit rund zehn Jahren mit ihrer Familie in Hamburg. Die DDR hat sie als Kind noch erlebt und sie erinnert sich im Podcast Feel Hamburg daran, dass ihr Vater früher schon ein großer Fan von Hamburg gewesen ist. Deshalb wurden in der Familie gerne die Lieder von Freddy Quinn gesungen. Diese Lieder kennt die Moderatorin bis heute auswendig und erzählt, dass bei ihrer Hochzeit die Stimmungswellen hoch schlugen, als Freddys Musik aufgelegt wurde. Ihre Gäste sind allesamt textsicher gewesen.

Vor einiger Zeit ist Seraphina in der Elbphilharmonie aufgetreten. Der Tagesschau-Moderator Constantin Schreiber hat dort sein Buch vorgestellt und Klavier gespielt. Ihm fehlte noch ein lustiger Gegenpart und so kam er auf die Idee, Seraphina Kalze zu engagieren. Im Gespräch mit Daniel Kaiser erinnert sie sich, dass sie gegen alle Widerstände mit den Zuschauern und Zuschauerinnen Lachyoga gemacht hat und am Ende der Veranstaltung das Publikum vor Vergnügen getobt hat - und das, obwohl der Hamburger an sich ja eher steif sein soll.

Hamburg ist für Seraphina Kalze die schönste Stadt der Welt. Sie erzählt, dass sie sich in Ottensen zuhause fühlt und nirgends anders wohnen möchte. Inzwischen hat sie auch ihren Vater nach Hamburg geholt. Er ist seit einem Schlaganfall pflegebedürftig und Seraphina Kalze hat zusammen mit einer Krankenschwester seine Pflege übernommen. Eine große Hilfe ist ihr auch ein Mann, der einmal pro Woche ihren Vater besucht und sich mit ihm unterhält und Gesellschaftsspiele macht, damit ihr Vater auch mal einen anderen Ansprechpartner zu Gesicht bekommt. Dieser Mann engagiert sich ehrenamtlich für seine Mitmenschen. Als Königin von Hamburg würde sie deshalb Menschen, die Ehrenämter ausüben, viel mehr Anerkennung zuteil werden lassen und sie ehren.

Wer Seraphina Kalze live erleben möchte, kann das am 21. April. Dann steht sie in der Markthalle auf der Bühne. Wie sie das Programm gestaltet, erzählt sie in dieser Folge von Feel Hamburg.



Hier geht es zur Podcastempfehlung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/extra-3-bosettis-woche/10358817/

Und hier geht es zum "Witzekanal" von Seraphina Kalze: https://www.youtube.com/user/SeraphinaKalze

Kindheit in der DDR

"Mein Herz schlägt natürlich für Halle an der Saale. Aber Halle an der Saale ist bestimmt nicht die schönste Stadt der Welt", räumt Seraphina Kalze ein, während sie über ihre Kindheit spricht. Doch trotz ihrer tiefen Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt hat sie eine besondere Beziehung zu Hamburg entwickelt. "Man sagt ja immer, Hamburg ist das Tor zur Welt. So bin ich zumindest aufgewachsen in meinem Halle an der Saale. Mein Vater ist schon immer Hamburg-Fan gewesen, und wir haben sehr viel Freddy Quinn gehört", erinnert sie sich und erzählt vom sogenannten schönsten Tag ihres Lebens. "Was glaubst du, was bei meiner Hochzeit los war? Ab 07:30 Uhr ging es voll ab, da haben alle Freddy Quinn gesungen, und du ahnst ja gar nicht, wie viele Leute mitgesungen haben und die Texte können."

Seraphina reflektiert auch über das Bild, das viele von Hamburg haben: "Also, ich glaube, man sagt fälschlicherweise immer gerne mal, dass es so ein bisschen steif oder so ein bisschen kühl ist hier oben. Ich saß mal im Taxi, da sagte einer: Sie kommen nicht aus Hamburg. Warum? Sie reden mit mir." Diese Wahrnehmung möchte sie gerne ändern, denn sie erlebt Hamburg als eine offene und herzliche Stadt, in der es darauf ankommt, wie man den Menschen begegnet.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Seraphina Kalze auch über die tägliche Herausforderung mit der Pflege ihres kranken Vaters, ihre Leidenschaft für Tomatenmark und Bautz'ner Senf, sowie die Vorteile des Wohnens in Ottensen.

Weitere Informationen Alle Podcastfolgen "Feel Hamburg" Ilka Steinhausen und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 03.04.2024 | 20:00 Uhr