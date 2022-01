Podcast "Feel Hamburg" mit Saskia Fischer - Großstadtrevier Stand: 19.01.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit der Schauspielerin Saskia Fischer vom Großstadtrevier.

Mit Fug und Recht kann Saskia Fischer von sich behaupten, aus einer Künstlerfamilie zu kommen. Ihr Opa war die Operettenlegende, der UFA-Star Johannes "Jopi" Heesters und ihre Mutter die Schauspielerin Nicole Heesters. Den Namen Heesters als Schauspielerin weiterzuführen, war für sie allerdings nie eine Option. Sie wollte es aus eigener Kraft schaffen. Und das hat sie geschafft. Sei es als Theaterschauspielerin zum Beispiel an der Winterhuder Komödie oder im Ernst-Deutsch-Theater oder als Pathologin Funk. Da war sie die Partnerin von Robert Atzorn im Hamburger Tatort.

Saskia Fischer: Die Rolle im Großstadtrevier ist ein Segen

So richtig bekannt wurde sie durch ihre Hauptrolle in der Fernsehserie Großstadtrevier. Dort spielt sie seit mehr als 15 Jahren die Revierleiterin Frau Küppers und hält den Laden mit Strenge und Disziplin zusammen. Ob Frau Küppers überhaupt einen Vornamen hat, welchen Berufswunsch Saskia Fischer für ihren 12-jährigen Sohn hat und wie es ist, gemeinsam mit ihrer Mutter Nicole auf der Bühne zu stehen, davon erzählt die Schauspielerin in der neuen Folge von "Feel Hamburg" mit Daniel Kaiser.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

