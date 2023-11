Podcast "Feel Hamburg" mit Polizeipräsident a.D. Ralf Martin Meyer Stand: 01.11.2023 05:00 Uhr Verhaftung von Zuhältern, Geiselnahme, G-20 Gipfel, Bombenanschlag - Ralf Martin Meyer blickt mit Moderator Daniel Kaiser zurück auf sein aufregendes Berufsleben.

Bei der Polizei bewarb er sich eigentlich nur, weil er nicht zur Bundeswehr wollte. Dann war er aber doch sehr schnell davon überzeugt, genau die richtige Wahl getroffen zu haben. "Viel Abwechslung, Teamarbeit, man weiß nie, was kommt. Es ist wirklich ein spannender Beruf", begründet Meyer seine Wahl und erklärt, dass es bei der Polizei 70 verschiedene Teil-Berufe gibt. "Ob ich auf dem Pferd sitze, ob ich Hundeführer bin, Zivilfahnder oder bei der Wasserschutzpolizei oder Streifenbeamter. Da bietet der Beruf jede Menge Möglichkeiten."

"St. Pauli war in den 80ern ein Dorf"

Besonders gerne erinnert sich Ralf Martin Meyer an seine Zeit bei der Kripo St. Pauli. "Das war die Zeit, als St. Pauli quasi ein komplettes Bordell war. Es wurde gestritten, Aids war gerade aufgekommen, Kokain, der Killer Pinzner ging um." Das sei zwar eine wilde Zeit gewesen, aber da St. Pauli so ein kleiner Stadtteil war, konnte man viele Delikte relativ einfach aufklären. Man hatte ja engen Kontakt zu den Bewohnern des Viertels. "Ich habe damals einen Mord aufgeklärt, weil sich am Hans-Albers-Platz irgendwie Spuren ergaben. Wenn man da die Nase im Wind hatte, dann konnte man da auch was reißen. Und das hat mir sehr gefallen."

You Never Walk Alone

Bei seiner Verabschiedung spielte der Pianist Sebastian Knauer für den Polizeipräsidenten das Lied "You Never Walk Alone" auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin und Meyer war, wie er im Gespräch mit Daniel Kaiser gesteht, sehr emotional. Die besondere Bedeutung dieses Liedes für ihn rührt aus seiner Zeit, als er bei der Spezialeinheit war. "Das haben wir uns da ganz, ganz oft gesagt. Wir sind als Polizei eine Gefahrengemeinschaft. Und in den Spezialeinheiten geht es ja richtig in die bewaffneten Konflikte rein. "You never walk alone" - das passt dazu. Man muss sich gemeinsam stützen und helfen", sagt Meyer und schiebt nach: "Als Team kommt man voran, als Einzelner nicht."

Polizeiblick auch im Privatleben

Dass der Polizeipräsident a.D. in seinem neuen Leben als Privatier seinen geschulten Polizeiblick ablegen kann, bezweifelt er. Vor kurzem hat Meyer zum Beispiel dafür gesorgt, dass eine verwirrte Seniorin, auf die er während eines Spaziergangs aufmerksam wurde, wieder zurück in ihre Betreuungseinrichtung gebracht werden konnte. Und bei Abendspaziergängen gehört der Blick in die Vorgärten für ihn einfach dazu, denn es könnte ja sein, dass er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Ralf Martin Meyer auch über die bewegendsten und gefährlichsten Momente seiner Karriere, er verrät, ob er im Dienst die Waffe ziehen und schießen musste und ob die polizeiliche Aufarbeitung des Amoklaufs inzwischen abgeschlossen ist.

