Podcast "Feel Hamburg" mit Miniatur Wunderland-Erfinder Frederik Braun Stand: 15.06.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Britta Kehrhahn mit Frederik Braun über seine Kindheit, Ideen und das Miniatur Wunderland. Er ist einer der drei Gründer der beliebten Attraktion in der Hamburger Speicherstadt.

Es ist eine riesige Erfolgsgeschichte - die große Welt in Klein. Schon als kleiner Junge hat Frederik Braun in Superlativen gedacht. Im Podcast "Feel Hamburg" erzählt er, wie er schon in seiner Kindheit zusammen mit seinem Zwillingsbruder Gerrit die Gleise quer durch die Altbau-Wohnung in der Brahmsallee verlegt hat.

Frederik Braun: "Wir haben alles gesammelt, wirklich alles"

Ihre Sammelleidenschaft kannte schon damals keine Grenzen. Egal ob Bierdeckel, Kronkorken oder Micky-Maus-Hefte - je mehr, desto besser. Bei Kiosken und Tante Emma-Läden fragten sie nach leeren Zigarettenschachteln und bauten sich daraus ein "Bällebad" der anderen Art. Und so haben sie dieses offenbar schon frühzeitliche, superlative Denken irgendwie auch mit in ihr heutiges Wunderland in der Speicherstadt genommen.

Idee für Miniatur Wunderland im Schweiz-Urlaub

Die Idee für das Miniatur Wunderland hatte Frederik Braun vor 22 Jahren, am 13. Juli 2000. Es war im Urlaub in Zürich, als er dort in einem kleinen Modelleisenbahngeschäft stand. Er griff zum Telefon und erzählte seinem Bruder Gerrit von der Idee. Schwieriger war es allerdings, die Bank von diesem Plan zu überzeugen. Der Mitarbeiter dort brach bei der Bitte um damals zwei Millionen Mark für eine Modelleisenbahn anfangs nur in schallendes Gelächter aus.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Frederik Braun außerdem, dass er früher eine eigene Diskothek in Hamburg hatte, warum das Wunderland über Nacht 15.000 Facebook-Fans verlor und wie er als fußballverrückter Fan den Nicht-Aufstieg des HSV verkraftet hat.

