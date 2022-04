Podcast "Feel Hamburg" mit Hagenbecks zoologischem Direktor Dr. Westhoff Stand: 27.04.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal mit dem zoologischen Direktor des Tierparks Hagenbeck, Dr. Guido Westhoff, der erzählt, was ihn an exotischen Tieren so fasziniert und wie sein Arbeitsalltag aussieht.

Die Zoos von heute sind nicht mehr mit Tierausstellungen von früher zu vergleichen. Statt enger Käfige mit Betonböden, in denen verhaltensgestörte Exoten kauern, gibt es heute viel Auslauf und Gehege, die die natürliche Umgebung der jeweiligen Tiere möglichst detailgenau nachbilden. Dr. Guido Westhoff ist der zoologische Direktor des Tierparks Hagenbeck und spricht in dieser Folge von "Feel Hamburg" mit Britta Kehrhahn über seine Arbeit und sein Engagement für artgerechte Tierhaltung.

Dr. Westhoff: Unverantwortliche Besucher sorgen für Probleme

Eine nicht zu unterschätzende Gefahr sei die eigenmächtige "Entsorgung" von nicht mehr geliebten Haustieren im Zoo, erzählt Dr. Westhoff. So versuchten Gäste immer wieder, Schildkröten, Meerschweinchen und sogar Leguane im Tierpark auszusetzen, die dann Krankheiten einschleppen und das biologische Gleichgewicht in den Gehegen stören können. Bei "Feel Hamburg" erzählt der Biologe aber auch von ausgebrochenen Pfauen und erklärt, was getan werde, wenn einer der Tierpfleger von einer Giftschlange gebissen würde.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

