Podcast "Feel Hamburg" mit Eventmanager Sören Bauer

Seit über 25 Jahren arbeitet er schon in der Eventbranche und kennt daher auch viele prominente Gesichter. Hamburg stellt ihn dabei vor eine besondere Herausforderung: Denn in der Hansestadt leben viele Prominente, die hier ihre Ruhe genießen und wenig in der Öffentlichkeit stehen. Als Eventmanager aber will er eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Seine Frau Julia Bauer ist in Hamburg ebenfalls sehr aktiv und ehrenamtlich im Vorstand der Hamburger Tafel.

Wirtschaftsgipfel "Eurominds" in Hamburg

Zu den von Bauer organisierten Events gehören beispielsweise "Movie meets Media", eine Veranstaltung, bei der Film- und Medienschaffende netzwerken und feiern oder auch der "Deutsche Sportjournalistenpreis". Aktuelle Veranstaltung ist der Wirtschaftsgipfel "Eurominds", der in diesem Jahr vom 30. Juni bis 1. Juli im Helmut Schmidt Auditorium der Bucerius Law School in Hamburg stattfindet. Schirmherr ist Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Coronavirus hat seine Spuren hinterlassen

Wie in vielen anderen Bereichen hat Corona seine Spuren auch in der Event- und Veranstaltungsbranche hinterlassen. Bauer spricht von einem "absoluten Personalmangel-Problem". Zahlen, die er gehört hat, gehen von 50 Prozent des Personals aus, das die Branche dauerhaft verlassen hat. Die Pandemie hat aber auch viele Prominente absteigen lassen. Für Bauer zählt aber weiterhin der Mensch und nicht seine "Funktion", weshalb er sie also trotzdem einlädt.

Das Phänomen der ungeladenen Gäste

Es gibt aber auch Menschen, die sich selbst einladen. Sie versuchen, sich auch ohne Einladung auf Partys zu mogeln, auch wenn sie dafür das VIP-Bändchen mit Kaugummi zukleben müssen. In Hamburg ist dieses Phänomen der ungeladenen Gäste allerdings weniger stark ausgeprägt, so Bauer.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Bauer außerdem, worauf man bei der Planung seiner Gästeliste achten sollte, wie er und Schauspieler Ralf Bauer beste Freunde wurden und dass man auf einer Party niemals overdressed sein kann.

