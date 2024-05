Podcast "Feel Hamburg" mit Dayan Kodua - Schauspielerin & Verlegerin Stand: 01.05.2024 05:00 Uhr 2001 wurde sie zur ersten und bis heute einzigen schwarzen Miss Schleswig Holstein gewählt. Diese Auszeichnung hatte maßgeblichen Anteil an der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, wie Dayan Kodua in der aktuellen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" erzählt.

"Ich bin dadurch tatsächlich selbstbewusster geworden", erklärt Kodua. "Ich wusste auf einmal, dass es okay ist, 1,76 m groß zu sein. Es ist okay, schwarz zu sein." Diese Worte fassen den Kern ihrer Entwicklung zusammen: von Selbstzweifeln hin zu Selbstakzeptanz und Stärke. Dayan Kodua spricht über die Unsicherheiten, mit denen sie als Kind und Heranwachsende konfrontiert war. "Ich musste mich nicht mehr verstecken", erinnert sie sich. "Das sind so Sachen, die ich natürlich als kleines Mädchen gerne getan habe, mich krumm gemacht, damit ich nicht so groß bin, und versucht habe, im Sommer ständig eine Jacke anzuhaben, um bloß nicht dunkler zu werden."

Kodua berichtet auch von den alltäglichen Herausforderungen, mit denen sie als schwarze Frau konfrontiert ist, selbst als erwachsene Frau. Sie teilt eine besonders unangenehme Episode, in der Fremde ungefragt in ihre Haare griffen. "Das ist natürlich eine Frechheit", betont sie. "Ich versuche, trotzdem höflich zu sein aber sowas geht einfach nicht."

"Mein Vater war sehr streng"

Die Erziehung, die Kodua erhielt, spielte eine entscheidende Rolle bei der Formung ihrer Persönlichkeit. Ihr Vater legte großen Wert auf Bildung. "Mein Vater hatte Angst, dass ich meinen Traum nicht leben darf, wenn ich die Sprache nicht kann", erklärt sie. "Wenn meine Freundinnen unterwegs waren, musste ich in der VHS Grammatik lernen und zuhause viel lesen. Damit hat er mich total gestresst. "Trotz der harten Lernmethoden ihres Vaters ist sie ihm heute dafür dankbar. Seine Entschlossenheit, sicherzustellen, dass sie die Bildung erhielt, die sie brauchte, spiegelte seine Sorge um ihre Zukunft wider.

Vorurteile und Alltagsrassismus

Eine Frage, die Kodua oft gestellt wird - "Wo kommst du her?" - hat tiefe emotionale Auswirkungen auf sie. "Warum triggert mich diese Frage so extrem? Warum macht mich das manchmal wütend?", fragt sie sich. Diese Frage erinnert sie an ihren langen Kampf, dazuzugehören und nicht aufgrund ihrer Hautfarbe ausgeschlossen zu werden. Auch vermeintlich nette Formulierungen wie: "Ich kenne auch Schwarze, ich habe eine Putzfrau aus Ghana" oder "obwohl du Schwarz bist" stoßen sauer auf. Sie musste lernen, sich gerade zu machen und stolz auf ihre Herkunft zu sein. "Ich habe dann gedacht, hey, vielleicht ist auch ganz gut, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, wo die Menschheit herkommt. Die sind aus Afrika, aus deinem Kontinent. Da bist du geboren und deine Eltern sind auch von dort. Also sei stolz."

Bei "Feel Hamburg" spricht Dayan Kodua mit Daniel Kaiser auch über die Kinderbücher, die sie schreibt, um Kindern, die nicht dem vermeintlichen Standard entsprechen, Mut zu machen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. "Wenn meine Haare sprechen könnten" heißt ihr aktuelles Buch, das von der 7-jährigen Akoma handelt, der fremde Leute immer wieder ungefragt in die Haare greifen. Es geht um Selbstliebe und darum, Grenzen zu setzen.

