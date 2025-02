Podcast "Feel Hamburg" mit Bettina Tietjen - Moderatorin Stand: 05.02.2025 05:00 Uhr Sie gehört als Talkshow-Moderatorin seit vielen Jahren fest zum NDR. Bettina Tietjen war am 26. Januar Premierengast bei "Feel Hamburg - live". Im Rahmen einer Matinee in der Komödie Winterhuder Fährhaus sprach sie mit Podcast-Host Daniel Kaiser über ihr Leben, ihre Karriere und ihre Liebe zu Hamburg.

Das Publikum war begeistert von der offenen und selbstironischen Art der Moderatorin, die viele Einblicke in ihr Leben gewährte und auch aus ihrer Jugend in Wuppertal erzählte. So verriet sie zum Beispiel, dass sie sich in ihren Anfängen als Theaterkritikerin für ein Stadtmagazin wie der preisgekrönte Autor Hellmuth Karasek gefühlt habe, obwohl sie eigentlich wenig Ahnung von der Materie hatte. "Die Armen, die tun mir im Nachhinein ein bisschen leid, weil ich hatte wenig Ahnung, habe aber immer eine Meinung gehabt zu den Stücken", sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Bettina Tietjen: Warum mich Menschen ohne Privatleben nicht interessieren Sendung: "Feel Hamburg" | 05.02.2025 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 71 Min | Verfügbar bis 05.02.2027 Sie ist eines der prominentesten Gesichter des NDRs - Talkshowmoderatorin Bettina Tietjen.

In diesem Gespräch sitzt sie ausnahmsweise auf der anderen Seite und wird von "Feel Hamburg" Host Daniel Kaiser interviewt, statt selbst die Fragen zu stellen. Außerdem gibt es eine Premiere in diesem Podcast: zum ersten Mal wird "Feel Hamburg" im Rahmen einer Matinee vor Gästen in der Komödie Winterhuder Fährhaus aufgezeichnet.

Die Gäste erlebten eine entspannte und fröhliche Bettina Tietjen, die bereitwillig aus ihrem Privatleben erzählt und sogar gesungen und Gitarre gespielt hat. Bettina Tietjen berichtete von ihrer Kindheit und Jugend in Wuppertal, ihrer Leidenschaft fürs Campen und erinnert sich an ihren Vater Burchard, der in den letzten Jahren seines Lebens an Demenz erkrankt war. Über diese Krankheit hat die Moderatorin auch ein Buch geschrieben, genau wie über das Campen.

Auch von ihrer gescheiterten Schauspielkarriere beim 'Großstadtrevier' erzählte sie auf humorvolle Weise: "Ich kann ja nicht schauspielern, ich kann nur ich selber sein. Ich habe es beim 'Großstadtrevier' zweimal versucht. Einmal habe ich eine Buchhändlerin gespielt und einmal eine Bäckereifachverkäuferin. Da sollte Jan Fedder sich so ein bisschen in mich verlieben. Sie hatten mir vorher gesagt: 'Vielleicht wird sich das sogar über mehrere Folgen hinziehen, diese Geschichte mit dir und Jan Fedder.' Und ich glaube, ich war so schlecht, dass ich nach der Folge…naja, ich wurde nie wieder gefragt. Es blieb bei dieser einen Folge.“

Hamburg - meine Perle

Tietjen, die in Wuppertal geboren wurde, machte aus ihrer Liebe zu Hamburg keinen Hehl. "Ich liebe Hamburg. Ich komme aus Wuppertal. Gut, das hält dem Vergleich natürlich sowieso nicht stand. Ich finde, Hamburg ist ein Traum, traumhaft schön. Es ist eine Stadt, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Ich habe lange in Berlin gelebt und reise auch gern. Aber ich würde in keiner anderen Stadt der Welt leben wollen", schwärmte sie von der Hansestadt.

"Ich erzähle gerne von mir"

Das sehr launige Gespräch wurde immer wieder von spontanem Beifall unterbrochen, denn das Publikum schätzte Bettina Tietjens ungeschminkte Einblicke in ihr Privatleben. Dass die Moderatorin dazu bereit ist, so viel von sich preiszugeben, liegt nicht zuletzt an ihren beruflichen Erfahrungen: "Das gibt es ja immer mal wieder in meinen Sendungen, Gäste die sagen: 'Kein Privatleben, keine Frage zum Privatleben'. Dann interessiert der Mensch mich eigentlich gar nicht. Schließlich besteht man zu 90 Prozent aus Privatleben und zu 10 Prozent vielleicht aus dem, was man beruflich macht." Dabei gehe es ihr gar nicht darum, dem Gast intimste Geheimnisse oder sexuelle Vorlieben zu entlocken, sondern sich einfach nur zu unterhalten. Und dazu gehöre eben auch das Privatleben. "Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem, von mir zu erzählen", erklärte sie ihre Offenheit.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Bettina Tietjen auch von Ihrer wilden Zeit als Au-pair-Mädchen in Frankreich, was sie und ihre Freundin alles angestellt haben, um den Mann fürs Leben zu finden und warum sie als Straßenmusikerin erfolglos war.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 05.02.2025 | 20:00 Uhr

