Podcast "Feel Hamburg" mit Abendblatt--Chefredakteur Lars Haider Stand: 02.02.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - mit dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts Lars Haider.

Zeitungsverlage haben heutzutage nicht leicht: Es gibt immer mehr Konkurrenz im Internet, immer mehr Möglichkeiten für die potenziellen Kundinnen und Kunden, schneller an Informationen zu kommen, als auf die nächste Zeitungsausgabe zu warten und weniger Bereitschaft, sich ausdauernd mit einem Artikel zu beschäftigen. Was kann man gegen diesen Strömungen entgegensetzen und wie kann man eine regionale Tageszeitung trotzdem zu einem weiterhin unverzichtbaren Medium in unserem Alltag machen? Darum geht es dieses Mal bei „Feel Hamburg“. Britta Kehrhahn spricht mit dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Lars Haider, über seinen Führungsstil, seine größte Fehlentscheidung und seine Begeisterung für Podcasts.

Lars Haider: Podcasts sind toll

Vor einigen Jahren hat das Hamburger Abendblatt die Gesprächsreihe "Entscheider treffen Haider" ins Leben gerufen und daraus ist auch ein erfolgreicher Podcast geworden, der Lars Haider sehr am Herzen liegt. Während der Aufzeichnung dieser Gespräche hat der Chefredakteur viele amüsante Situationen erlebt. Er erzählt, wie Friedrich Merz zu einer kalten Pizza kam oder auch, was passierte, als die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrer gesamten Entourage den großen Konferenzraum belegte. "

