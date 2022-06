"Feel Hamburg" mit der jungen Fernsehköchin Zora Klipp Stand: 01.06.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Britta Kehrhahn mit der 32-jährigen Fernsehköchin Zora Klipp über die Herausforderungen ihres Berufes. Sie hat während der Pandemie das Café Weidenkantine in Eimsbüttel eröffnet.

Sie ist auf dem besten Weg, sich in der langen Reihe bekannter Fernsehköche einen Stammplatz zu erkochen. Zora Klipp steht regelmäßig für "Mein Nachmittag" im NDR am Herd und arbeitet gerade an einer neuen, eigenen Sendung, die Ende des Jahres ins Fernsehen kommen soll. Zusätzlich betreibt sie den Youtube-Kanal "Koch ma" und das Café Weidenkantine in Hamburg-Eimsbüttel.

Zora Klipp: "Es gibt das Essen, das man sich auch mittags zuhause machen würde."

"Gastronomen, die sich selbstständig machen wollen, sind als Start-up bei Banken nicht so beliebt" erzählt Zora Klipp in dieser Folge von "Feel Hamburg". Die junge Köchin konnte ihren Bankberater aber von ihrem Konzept überzeugen und hat zusammen mit ihrer Schwester Ronja mitten in der Pandemie ein Café mit Mittagstisch im Herzen von Eimsbüttel eröffnet. Trotz des Lockdowns konnten sich die beiden eine große Stammkundschaft erarbeiten. Da im direkten Umfeld viele Hamburger und Hamburgerinnen im Homeoffice waren, sei das Mittagessen zum Bestellen und Abholen sehr gut angekommen, erzählt Zora Klipp und fügt hinzu, dass sie ihre Kundschaft dadurch mit Vornamen kennengelernt habe.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Zora Klipp auch, wie sie sich mit "Ellenbogen und großer Klappe" während ihrer Lehrzeit behauptet hat, wie ihr der Sprung ins Fernsehen gelungen ist und wer für sie kocht, wenn sie mal einen freien Tag hat.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

