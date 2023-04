"Feel Hamburg" mit der Schauspielerin Lana Cooper Stand: 12.04.2023 05:00 Uhr Ihre Karriere begann 2002 am Jugendtheater des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und seither hat sich die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin einen Namen als Frau für das Besondere gemacht.

"Ich wurde in Nischen untergebracht, wie der lauten brachialen Rockerbraut. Im Bereich Kostüm hingen bei mir immer die Lederjacken und die Jeanshosen und Cowboyboots oder sowas. Da hat man mich gesehen und da wollte man mich behalten", beschreibt Lana Cooper die typischen Rollen, für die sie besetzt wird und wird noch deutlicher: "Ich war immer so die weirde Alienfrau, die Hardcore-Lesbierin, die kokst und rumschreit und rotzt." Das ändere sich aber in der letzten Zeit zum Glück und sie könne zeigen, was sonst noch in ihr stecke.

Tennis-Ass und Schulbegleiterin



In ihrer Kindheit und Jugend war Lana Cooper eine ausgezeichnete Tennisspielerin, nicht zuletzt, weil ihr Vater selbst Tennistrainer war und sie von klein auf gefördert hat. "Ich hatte schon mit zwei Jahren meine erste Babykeule in der Hand und habe auf Schaumgummibälle eingedroschen. Ich war richtig gut und hatte Talent. Ich glaube mein Papa hat sich gewünscht, dass aus mir so eine kleine Steffi Graf wird", erinnert sich Lana Cooper. Irgendwann habe sie aber gemerkt, dass der Tennissport zu einsam sei und sie ein Team um sich herum brauche.

Auch wenn sie nicht vor der Kamera steht, ist Lana Cooper gerne Teil eines Teams. Sie arbeitet dann als Schulbegleiterin und hilft einem Kind mit Beeinträchtigungen dabei, den Schulalltag zu bewältigen. "Das ist ein krasser Job. Ich habe Kontakt zum Jugendamt, zu den KlassenlehrerInnen und zu den Eltern des Kindes", erzählt die Schauspielerin und wundert sich, dass für so eine verantwortungsvolle Aufgabe keine besondere Qualifikation erforderlich sei. Als Tochter einer gelernten Erzieherin habe sie zwar mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht und Flüchtlingskindern bei den Hausaufgaben geholfen, aber mehr auch nicht.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Lana Cooper bei "Feel Hamburg" auch, wie sie zusammen mit ihrer Freundin als 18-Jährige in New York "ein neues Leben beginnen" wollte, wie ihre Kindheit in Hamburg-Barmbek war und erinnert sich an ihre ersten Schritte als Schauspielerin im "Jungen Schauspielhaus".

