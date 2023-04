"Feel Hamburg" mit dem Pianisten Alexander Krichel Stand: 05.04.2023 05:00 Uhr Besonders in Asien sorgt der attraktive Pianist Alexander Krichel für Begeisterungsstürme. Seine Konzerte sind immer ausverkauft und nach der Vorstellung stehen die Menschen Schlange, um ein Foto mit ihm zu machen oder um wenigstens ein Autogramm zu bekommen.

"Das Publikum in Asien ist deutlich jünger als in Deutschland. Es ist interessant zu sehen, wie die Klassik dort wahrgenommen wird. Sie hat nicht das verstaubte Image wie in Deutschland", erzählt Alexander Krichel in der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg". Die Musik werde dort regelrecht aufgesaugt und das äußere sich auch in den langen Schlangen, die nach dem Konzert auf ihn warten. Diese Nähe genießt der 34-jährige Pianist. Er liebt es, mit seinem Publikum in Kontakt zu kommen und Reaktionen auf seine Musik direkt zu spüren. Im Konzert sei man sehr weit weg: "man spielt und oft sieht man das Publikum auch gar nicht, weil es dunkel ist. Sie sehen mich, aber ich sehe sie nicht." Hinterher, beim Schreiben von Autogrammen, sehe er dann aber die Gesichter und merke, was die Musik in den Menschen ausgelöst habe.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser verrät Alexander Krichel bei "Feel Hamburg" auch, ob er im Urlaub auf das Klavierspielen verzichtet, welche Kindheitserinnerungen er an den Wildpark Schwarze Berge hat und dass in einem seiner Konzerte eine ganze Stuhlreihe zusammengebrochen ist.



Schalldichtes Übungszimmer sorgt für gute Nachbarschaft

Wenn Alexander Krichel nicht gerade irgendwo auf der Welt Konzerte gibt, lebt er in der Hamburger Hafencity und fühlt sich dort inzwischen sehr wohl. Die Entscheidung, sich hier niederzulassen, hat er aber weniger wegen der spannenden Architektur oder der Hafennähe gefällt, als wegen des schalldichten Raumes, den er in seiner Wohnung hat. "Dieser schalldichte Raum bietet mir die Möglichkeit, auch nachts um Zwei zu üben, ohne dass meine Nachbarn gestört werden. Ich habe seit dieser Wohnung eine fantastische Beziehung zu meinen Nachbarn", schwärmt Krichel. Nachts zu üben ist für den erfolgreichen Pianisten eine Notwendigkeit. Tagsüber habe er oft so viele Dinge zu klären, die keinen Aufschub dulden, z. B. wichtige Telefonate mit Asien und den USA zu führen, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibe. "Irgendwann, so ab 21 Uhr lassen dich die Leute dann auch in Ruhe. Und das ist dann die Zeit, in der du in Ruhe üben kannst."

Kindheit in Eißendorf

Aufgewachsen ist Alexander Krichel im Hamburger Süden, genauer gesagt, in Eißendorf. Dort lebte er mit seinen Eltern und seiner, ebenfalls sehr musikalischen Schwester im Grünen. An diese Zeit erinnert sich der Pianist gerne zurück und ist froh, dass er dort eine "ganz normale Kindheit und Jugend" hatte. "Die Musik war zwar die ganze Zeit da, aber ich bin nicht auf ein Musikinternat gegangen und war nur von Musikern umgeben. Ich hatte ein ganz normales Leben." Das habe ihm auch Bodenhaftung gegeben und er konnte auch seine anderen, sehr vielfältigen Talente ausbauen. Alexander Krichel ist nämlich nicht nur ein außergewöhnlich begabter Pianist, sondern gewann auch eine Mathematik-Olympiade, war erfolgreich beim Wettbewerb "Jugend forscht" im Bereich Biologie und hat ein Gespür für Fremdsprachen.

