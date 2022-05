"Feel Hamburg" mit dem Musiker Marius Müller-Westernhagen Stand: 25.05.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit dem Musiker und Schauspieler Marius Müller-Westernhagen über seine Zeit in der legendären Pöseldorfer WG mit Udo Lindenberg, Otto Waalkes und anderen.

Acht Jahre lang war nichts von Marius Müller-Westernhagen zu sehen oder zu hören. Der Musiker hatte sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt ist sein neues Album "Zeitgeist" veröffentlicht worden und er hat es bei "Feel Hamburg" vorgestellt.

Feel Hamburg: Marius Müller-Westernhagen - Musiker & Schauspieler Sendung: "Feel Hamburg" | 25.05.2022 | 20:00 Uhr | von Daniel Kaiser 43 Min | Verfügbar bis 25.05.2023 Daniel Kaiser spricht mit Marius Müller-Westernhagen über seine Zeit im Norden, als wichtiger Teil der Hamburger Szene in den 70ern.

Westernhagen: "Hamburg war das Hippste, was es damals gab."

Zusammen mit Daniel Kaiser hat der Musiker aber auch zurückgeblickt auf seine wilden Jahre in Hamburg, als er in den 70ern ein Teil der sogenannten "Hamburger Szene" wurde. Zusammen mit Otto Waalkes, Udo Lindenberg, dem dicken Willem und anderen mehr oder weniger schrillen Gestalten hat er in der sogenannten Villa Kunterbunt an der Außenalster gewohnt und sich auf Plateaustiefeln und mit wenig Geld durchgeschlagen. Westernhagen erzählt im Gespräch, wie er die Hansestadt damals erlebt hat und wie Udo, Otto und er Freunde wurden.

