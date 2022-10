"Feel Hamburg" mit Schauspielerin Rhea Harder (Notruf Hafenkante) Stand: 19.10.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Britta Kehrhahn mit Rhea Harder. Die aus Ost-Berlin stammende Schauspielerin erzählt, warum ihr das Leben in Hamburg so gut gefällt.

Als "Kind des Ostens" ist Rhea Harder daran gewöhnt, mit Energie sparsam umzugehen. Die 46-jährige Schauspielerin erzählt bei "Feel Hamburg", dass sie mit Ofenheizung aufgewachsen sei und dazu erzogen wurde, sehr sorgfältig zu haushalten. Das gebe sie auch an ihre drei Kinder weiter. "Ich muss im Winter nicht mit kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen. Dann gibt es drei Pullover über und vier Paar Socken" erklärt sie und dass sie dann auch in einer eher kalten Wohnung gut zurecht komme. Zusammen mit Moderatorin Britta Kehrhahn spricht Rhea Harder über die Herausforderungen der Kindererziehung in diesen Zeiten und wie wichtig es ihr sei, den Kindern das Bewusstsein für das Energiesparen mitzugeben.

Filmaufnahmen an außergewöhnlichen Orten

Bei "Feel Hamburg" gewährt die Schauspielerin auch einen Blick hinter die Kulissen der ZDF-Vorabendserie "Notruf Hafenkante". Dort spielt sie die Polizeihauptmeisterin Franziska Jung, die mit ihrer idealistischen Einstellung der Sonnenschein des Reviers ist. Im Rahmen der Dreharbeiten hatte Rhea Harder auch die Gelegenheit, sich in den "Eingeweiden" der Elbphilharmonie umzusehen und Bereiche kennenzulernen, die dem Publikum verborgen bleiben. "Es war so wunderschön, dort drin zu drehen und auch den Konzertgraben zu sehen, also ich fand es megatoll" schwärmt die Schauspielerin. Sie erzählt auch vom Verhältnis der Hafenkanten-Schauspieler zueinander und verrät, wie oft und wie groß das Team zusammen feiert.

Rhea Harder: "Ich wollte so gerne Polizistin werden"

Die Rolle der sympathischen Polizistin Franzi spielt Rhea Harder so authentisch, dass sie im vergangenen Jahr zur Ehrenkommissarin der Hamburger Polizei ernannt worden ist, ein Titel auf den sie sehr stolz ist, denn sie wäre selbst sehr gerne Polizistin geworden. "Leider bin ich durch die Matheprüfung gefallen" bedauert die Schauspielerin, aber als Ehrenkommissarin könne sie auch so ihren Anteil dazu beisteuern, dass die Arbeit der Polizei gewürdigt werde. So ist sie z.B. eines der Gesichter der Kampagne "Hamburg gibt acht". Bei "Feel Hamburg" erzählt Rhea Harder auch von ihrem Praktikum bei der Polizei, ihrer großen Liebe zu Pferden und verrät ihren Herzenswunsch: Bei einem zweiwöchigen Wanderritt in den USA einen Viehtrieb zu begleiten.

