"Feel Hamburg" mit Robert Glatzel - Fußballprofi beim HSV

Sendung: "Feel Hamburg" | 13.07.2022 | 05:00 Uhr | von Kehrhahn, Britta

31 Min | Verfügbar bis 13.07.2023

Bei "Feel Hamburg" spricht der gebürtige Münchner Robert Glatzel mit Moderatorin Britta Kehrhahn über sein Leben als Fußballprofi beim HSV und verrät, ob er sich inzwischen als Hamburger fühlt.

Robert Glatzel über seinen Vater:

[0:02:48] :

Wir haben eine sehr besondere Beziehung, weil er ist nicht nur mein Vater, sondern auch seit Jahren wie man bester Freund, ja auch mal mein großer Bruder. Oder so. Also ist es nicht nur mein Vater, sondern uns für verbindet der viele Sachen natürlich auch der Fußball.



Robert Glatzel über den Moment, als ihm sein erster Profivertrag angeboten wurde:

[0:08:05] :

Ich war in in Kaiserslautern, mit meiner jetzigen Frau und meiner erstgeborenen Tochter, und ich habe den Anruf bekommen von meinem Berater, dass mich der FC Heidenheim haben will und mir einen Profivertrag anbietet. Ich war einem anderen Zimmer mit mal mit meinem Berater getroffen. Zu dem Zeitpunkt war noch mein bester Freund bei uns zu Besuch. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir mich dann rauskam, ins ins Wohnzimmer gekommen bin und wie wir drei uns alle umarmt haben, weil es einfach ja es war unbeschreiblich war. Wieviel Jahre später haben wir noch darüber gesprochen, wie viel Blut, Schweiß und Tränen für diesen Vertrag draufgegangen sind oder wieviel man dafür investiert hat und damit ich mit Zweiundzwanzig so ein Schritt machen konnte, unbeschreiblich und habe es jetzt immer noch vor den Augen.



Robert Glatzel über seinen Lieblingsort in Hamburg:

[0:10:41] :

Hm. Also am liebsten mag ich es eigentlich ehrlich gesagt bei mir zu Hause. Wir haben eine richtig schöne Nachbarschaft, in Eimsbüttel, wo wir wohnen. Mit meinen Kindern sind wir dann viel draußen. Vor der Haustür haben wir einen Hof viele Spielplätze, bei uns drumherum. Ja, daher halte ich mich da am liebsten auf.



http://www.ndr.de/903/podcasts/Feel-Hamburg-mit-Robert-Glatzel-Fussballprofi-beim-HSV,podcastfeelhamburg200.html





https://www.ndr.de/sport/fussball/HSV-News-Spielplan-und-Ergebnisse,hsv10715.html

https://www.ndr.de/sport/ergebnisse/fussball/2022-2023/fussballmaenner1640_gamePlan-true_team-mannschaftfussball330.html