"Feel Hamburg" mit Profisegler Boris Herrmann Stand: 31.08.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg"erzählt der Segelsportler Boris Herrmann von seiner Arbeit, der Freundschaft zur monegassischen Fürstenfamilie und erinnert sich an seinen Trip nach New York mit Greta Thunberg.

Früher nannte man diese Menschen Seebären. Heute heißen sie Hochseesegler, oder Segelsportler. Der Hamburger Boris Herrmann ist so ein Seebär, denn in den letzten zwanzig Jahren hat er womöglich mehr Zeit auf See als an Land verbracht und dabei zahlreiche Regatten gewonnen. Bei "Feel Hamburg" erzählt der charismatische Hamburger, was der Name seiner neuen Segelyacht "Malizia" bedeutet, wie die Crew zusammengestellt wurde, und mit welchen Problemen die Mannschaft zu tun hat.

Seekrankheit gibt es auch bei Profis

Auch wenn das Meer sein zweites Zuhause ist, hat selbst Boris Herrmann gelegentlich mit Seekrankheit zu kämpfen. Wichtig sei es dann, ausgeschlafen und nicht gestresst zu sein. Aber gelegentlich nehme er auch Medikamente gegen die Übelkeit. Da sei es allerdings wichtig, Tabletten zu bekommen, die nicht so müde machen. Denn nicht nur die Seekrankheit kann zum Problem werden, sondern auch der Schlafmangel. Bei einer mehrwöchigen Regatta, wie der Vendée Globe, ist an eine geregelte Nachtruhe nicht zu denken. Deshalb trainiert Boris Herrmann seit vielen Jahren den Kurzzeit- bzw. Sekundenschlaf. "Bei meiner Zivildienstzeit vor 21 Jahren habe ich das schon trainiert. Beim Autofahren an der roten Ampel habe ich versucht, einzuschlafen", erinnert sich der Segelprofi schmunzelnd und ergänzt, dass er dann von hupenden Autos geweckt worden sei.

Neue Yacht: die Malizia - Seaexplorer

Bei "Feel Hamburg" erzählt Boris Herrmann auch von seiner Atlantiküberquerung mit einer berühmten Passagierin, der Klimaaktivistin Greta Thunberg und gibt einen Ausblick auf seine Pläne für die kommenden Monate. Boris Herrmann und sein Team haben nämlich eine neue Segelyacht in Betrieb genommen, die "Malizia -Seaexplorer". Wer dieses Rennboot bestaunen möchte, hat dazu am 6. September Gelegenheit. Dann wird die "Malizia" in Hamburg getauft.

