"Feel Hamburg" mit Maria Ketikidou vom Großstadtrevier Stand: 07.09.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" erinnert sich Schauspielerin Maria Ketikidou an ihre ersten Szenen als Polizistin Harry in der NDR Serie "Großstadtrevier" und ihre Jugend in Othmarschen, der "Wiege des Poppertums".

"Wir Griechen trinken gar nicht so gerne Ouzo, sondern viel lieber den reinen Tresterbrand, ohne diesen Anisgeschmack", räumt Maria Ketikidou mit einem gerne gepflegten Vorurteil auf. Die Schauspielerin hat ihre ersten Lebensjahre in Griechenland verbracht und zog mit ihren Eltern als Dreijährige nach Itzehoe, wo sie bis zur Pubertät lebte. Ihre Erinnerungen an die früheste Kindheit sind natürlich nur bruchstückhaft, aber im Podcast "Feel Hamburg" beschreibt sie, wie ihr als Kleinkind eine Glatze rasiert wurde, weil die Griechen damals glaubten, dass die Haare dann dichter und kräftiger nachwachsen.

Pubertät in der "Keimzelle des Poppertums"

Der Umzug nach Hamburg-Blankenese war für die damals 13-Jährige ein echter Schock. "Das war ganz schön 'Bämm'. Wenn man pubertär ist und seinen Freundeskreis hat, dann will man den nicht verlieren, nicht entwurzelt werden", erinnert sich Maria Ketikidou. Als sie dann allerdings in Hamburg Fuß gefasst hatte, war sie begeistert. "Wir fingen an mit Rollerskates. Das war angesagt. Ich bin ja in die Keimzelle des Poppertums hineinkatapultiert worden. Ich glaube, das wurde genau bei uns direkt im Hochrad-Gymnasium und dem Christianeum erfunden. Und ich war mittendrin."

"Der Film 'Die Heartbreakers' war eine Riesenchance für mich"

In diese wilde Popper-Zeit fiel auch das Casting für den Film "Die Heartbreakers". Maria Ketikidou ergatterte als 16-Jährige eine der Hauptrollen und hatte damit den Fuß in der Tür zum Showbusiness. Ihr sei erst später klar geworden, welches Glück sie damals gehabt habe, erklärt sie im Gespräch mit Daniel Kaiser. Der Film gewann unter anderem den deutschen Filmpreis in Silber. Bei "Feel Hamburg" erzählt Maria Ketikidou außerdem von ihren ersten Szenen im "Großstadtrevier", ihrer Verbindung zu Jan Fedder und verrät, warum sie den umgekehrten Weg gegangen ist - vom bürgerlichen Vorort mitten ins Szeneviertel.

