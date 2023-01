"Feel Hamburg" mit Jonas Boldt - Sportvorstand des HSV Stand: 25.01.2023 10:45 Uhr Mit einer Körpergröße von rund zwei Metern ragt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt stets aus der Menge heraus und kann sich nicht verstecken. Mit Britta Kehrhahn spricht er über den Hamburger SV und verrät, ob er ein guter Tänzer ist.

Er ist gerne Sportvorstand, aber das letzte Jahr beim HSV hat ihm zugesetzt. "Wenn man täglich zusammenarbeitet und man belogen und hintergangen wird, dann ist das eine Situation, die mir sehr widerstrebt". Jonas Boldt findet deutliche Worte für die Machtspielchen hinter den Vereinskulissen, die auch bei ihm Spuren hinterlassen haben. Immer wieder war der HSV in den letzten Monaten in die Schlagzeilen geraten, nicht nur wegen der spielerischen Leistung, sondern wegen des Gezerres um Finanzvorstand Wüstefeld und Präsident Marcell Jansen. Bei "Feel Hamburg" äußert sich Boldt kritisch über die Abwahlanträge gegen Jansen bei der Mitgliederversammlung: "Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn es zu solchen Sachen gar nicht erst gekommen wäre."

Beeindruckende Fankultur und große Leidenschaft

Dass der HSV nicht irgendein Verein ist, sondern DER HSV, dafür sorgen nicht zuletzt die Fans des Vereins, weiß Boldt. Während seiner Arbeit für Bayer Leverkusen habe er die Auswärtsspiele im Volksparkstadion als sehr unangenehm erlebt, "weil es unglaublich laut war und es eine hohe Identifikation mit der Mannschaft und dem Klub gab. Das wirkt natürlich auch auf die Protagonisten auf dem Platz". Heute hingegen genießt er es, nach einem gewonnenen Spiel auf der Trainerbank zu sitzen. "Dann sauge ich die Stimmung auf und gucke, wie die Menschen sich freuen." Ob der Verein dieses Mal endlich aufsteigt? Jonas Boldt antwortet mit einem klaren "Ja".

Klare Strukturen und analytisches Denken

Große, in die Öffentlichkeit getragene Emotionen und Geltungsdrang sind nicht die Sache von Jonas Boldt. Er ist eher ein Mann der leisen Töne. Er analysiert genau und hält sich im Hintergrund, auch wenn das bei zwei Metern Körpergröße nicht immer unauffällig gelingt. "Ich schaue auf niemanden herab, natürlich aus der körperlichen Perspektive, aber nicht inhaltlich gesehen", betont Boldt und ergänzt: "Ich weiß, dass das manchmal so wirkt. So bin ich aufgewachsen, dass ich immer auffalle und mich nie irgendwo verstecken kann." Das habe natürlich in seiner Jugend auch Vorteile gehabt, weil man leichter in die Disko gekommen sei, aber "Tanzen mitten auf der Tanzfläche, mit zwei Metern Größe, das ist dann nicht meins."

Bei "Feel Hamburg" sprechen Britta Kehrhahn und Jonas Boldt auch über sein aufgeräumtes Büro, Wanddekorationen und klären die Frage, welche "Männerjobs" er beherrscht.

"Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben.

