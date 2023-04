"Feel Hamburg" mit Influencerin Saskia Michalski Stand: 19.04.2023 05:00 Uhr Ihre Themen sind die Liebe und Sexualität in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, und es ist ihr wichtig, mit Vorurteilen aufzuräumen. Saskia Michalski ist Influencerin und Dozentin und spricht mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten.

Die 30-Jährige bezeichnet sich selbst als pan-sexuell. "Ich liebe den Menschen. Es ist mir völlig gleich, welches Geschlecht dieser Mensch hat, weil der Mensch mich begeistert und dadurch romantische oder intime Gefühle entstehen", erläutert Saskia Michalski und erzählt bei "Feel Hamburg", dass sie bereits als Jugendliche das Gefühl hatte, irgendwie anders zu sein und sich deshalb oft einsam gefühlt habe. Damals habe es auch noch kein Social Media gegeben und zu Hause im bürgerlichen Hamburg-Volksdorf fand sie als junge Frau keine Orientierung.

Die 30-Jährige bezeichnet sich selbst als pan-sexuell. "Ich liebe den Menschen. Es ist mir völlig gleich, welches Geschlecht dieser Mensch hat, weil der Mensch mich begeistert und dadurch romantische oder intime Gefühle entstehen", erläutert Saskia Michalski und erzählt bei "Feel Hamburg", dass sie bereits als Jugendliche das Gefühl hatte, irgendwie anders zu sein und sich deshalb oft einsam gefühlt habe. Damals habe es auch noch kein Social Media gegeben und zuhause im bürgerlichen Hamburg-Volksdorf fand die junge Frau keine Orientierung.



Polyamorie wird kaum besprochen

Saskia Michalski heiratete und war sehr glücklich in ihrer Ehe, aber als sie sich auch in ihre heutige Ehefrau Lui verliebte, änderte sich alles. "Ich liebe meinen Mann und ich weiß aber, dass da noch eine Koexistenz an Gefühlen zu einer anderen Person ist. Aber deshalb bin ich nicht schlecht." Diese Erkenntnis war für Saskia Michalski ein langer Weg, denn Polyamorie (mehrere Menschen lieben) ist ein Phänomen, das in der Öffentlichkeit bisher weitgehend totgeschwiegen wird und, wie viele andere sexuelle Themen auch, mit Vorurteilen belegt ist. Deshalb sei Aufklärungsarbeit so wichtig.

Privatleben in der Öffentlichkeit

"Das war echt eine heftige Arbeit. Ich habe mein komplettes Privatleben zum Zwecke der Aufklärung blank gelegt", erinnert sich Saskia Michalski im Gespräch mit Britta Kehrhahn an ihre ersten Social Media-Videos zu diesem Themenbereich. "Das ist dann komplett durch die Decke gegangen und da habe ich bemerkt, dass der Leidensdruck der Menschen sehr, sehr groß ist." Sie habe sich dann dazu entschlossen, Themen wie Queerness, Eifersucht usw. zu ihrem Thema zu machen.

Dozentin für Diversität

Inzwischen gehört Saskia Michalski zu den prominentesten Expertinnen Deutschlands zu Themen rund um Geschlechtsidentität und diverse Beziehungsformen und unterrichtet z. B. an der HAM (Hochschule für angewandtes Management), hält Vorträge und Workshops für Menschen, die in den Bereichen Management, Psychologie und Schule arbeiten und leistet damit einen großen Beitrag zur Enttabuisierung anderer Lebens- und Liebesformen.

Im Gespräch mit Britta Kehrhahn erzählt Saskia Michalski auch, wie ihre "Ehe zu dritt" funktionieren konnte, wie ihre Familie auf ihr Coming-out reagierte und warum sie aus dem idyllischen Volksdorf direkt an den Fischmarkt gezogen ist.

