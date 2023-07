"Feel Hamburg" mit Hubert Neubacher (Barkassen-Meyer) Stand: 12.07.2023 05:00 Uhr Gekommen, um zu bleiben - Hubert Neubacher ist längst eine feste Größe im Hamburger Hafen und hat nicht vor, die "schönste Stadt der Welt" wieder zu verlassen. Zusammen mit Podcast-Host Daniel Kaiser blickt er bei "Feel Hamburg" auf seine ersten Schritte in Hamburg zurück.

"Mich hat es als junger Mensch weggezogen, ich wollte etwas erleben. Und Hamburg war die Welt", erinnert sich Hubert Neubacher, der von der österreichischen Steiermark über Norderney nach Hamburg kam. Der gelernte Kellner hatte sich in einem Hotel in der Hamburger Innenstadt beworben und arbeitete im Bankett und im Service. Zu seinen Aufgaben gehörte es damals auch, den Catering-Service außerhalb des Hotels zu betreuen "und das war dann manchmal auf den Schiffen von Barkassen-Meyer". Dort habe es ihm so gut gefallen, dass er direkt zugriff, als er die Chance bekam, dort im Büo zu arbeiten.

"Respekt muss man sich verdienen"

Mit gerade mal 30 Jahren übernahm Neubacher die Geschäfte vom Inhaberpaar und ist den beiden heute noch dankbar für die Rückendeckung und das in ihn gesetzte Vertrauen. "Aber man muss schon Leistung bringen, um Anerkennung zu erreichen", betont der Unternehmer und erzählt, dass ihm am Anfang von einigen Schiffsführern das, im Hafen übliche "Du" verweigert wurde. "Es waren ältere Schiffsführer, ehemalige Kapitäne, die haben erstmal gesagt: Das "Du" ist hier nicht. Mal sehen, wie lange es mit Dir hier geht. Das hat eine Weile gedauert. Aber zwei Jahre später wurde es dann das "Du"."

Gelebte Diversität bei Barkassen-Meyer

Überhaupt scheint das Arbeitsklima in diesem Hamburger Traditionsunternehmen zu stimmen. "Wir sind, und das sage ich hochpositiv, eine sehr bunte Truppe", schwärmt Neubacher von seinem Team. "Wir haben einen Ägypter, einen Iraker, jemanden, der aus Gambia geflüchtet ist, einen Afghanen und natürlich sind ein paar typische Hamburger dabei, die den Schnack drauf haben, den man so liebt." Diese Vielfalt ist dem Unternehmer wichtig. Und dafür tut er auch einiges. "Die Diversität ergibt sich daraus, weil ich die Farben nicht sehe. Für mich ist der Mensch wichtig. Aber das ist auch durchaus mit Arbeit verbunden. Das muss man sagen."

Regenbogen-Barkasse beim CSD

Dass Neubacher seiner Überzeugung auch Taten folgen lässt, sieht man auch daran, dass er sich bei "Hamburg Pride" engagiert. "Ich darf selbst bunt und authentisch durchs Leben gehen, was eine große Freude ist. Es ist wichtig, dass ein Unternehmer, der offen schwul lebt, das auch unterstützt", betont Neubacher und erzählt, dass er im Umfeld des alljährlich stattfindenden Christopher Street Days eine eigene Barkasse mit einer "Friendship-Tour" am Start hat. Der Name "Friendship" sei dabei Programm, so Neubacher. "Da ist dann einfach ein bunter Haufen an Bord und hat Spaß." Seine offen gelebte Homosexualität spielt im Arbeitsalltag allerdings keine Rolle. Und darüber ist er froh. "An den Landungsbrücken ist man sehr offen mit allen möglichen Menschen und das hat mir sehr gut getan und Rückendeckung gegeben, nach außen zu tragen, wie man ist. Ich hatte da nie große Probleme und hoffe, dass das so bleibt."

Bei "Feel Hamburg" sprechen Kaiser und Neubacher auch über die Herausforderungen, junge Menschen für die Arbeit auf einer Barkasse zu begeistern, über seinen Lieblingsort in Hamburg und der Unternehmer verrät, ob sich die "Koberer" im Kampf um Touristinnen und Touristen auch heute noch gegenseitig an den Kragen gehen.

