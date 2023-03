"Feel Hamburg" mit Gerhard Strate - Strafverteidiger Stand: 08.03.2023 05:00 Uhr Seine Mandantenliste ist spektakulär: Carsten Maschmeyer, Mounir al-Motassadeq, Monika Weimar, Gustl Mollath. Der Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate ist der Mann für die schwierigen, die scheinbar aussichtslosen Fälle.

Geboren wurde Gerhard Strate in der ehemaligen DDR und ist als Kind zusammen mit seinen Geschwistern und der Mutter 1953 in den Westen geflüchtet. "Wir mussten uns damals im Sommer ganz viele Klamotten anziehen, damit unsere Koffer nicht so dick sind, wenn wir angeblich an die Ostsee fahren", erinnert sich der Anwalt schmunzelnd. Statt an die Ostsee sei es dann aber nach Ostberlin gegangen und von dort wurde die Familie ausgeflogen. "Wir wollten eigentlich nach München. Aber dann haben wir irrtümlich das falsche Flugzeug genommen, das flog nach Hamburg. Und so sind wir dann hierher gekommen." Hamburg wurde schnell sein Zuhause und hier lebt und arbeitet Gerhard Strate bis heute.

Vom Kommunisten zum Staranwalt

Während seines Jurastudiums war der angehende Anwalt bekennender Kommunist "ganz radikal". Diese wilde Zeit möchte er bis heute nicht missen. "Ich war aber nicht unkritisch und habe das Ganze so zwei, drei Jahre mitgemacht. Dann wurde ich als Rechtsabweichler ausgeschlossen", erinnert sich Gerhard Strate und ergänzt: "Ein Kommunist tritt nicht aus, der wird ausgeschlossen oder stirbt. Das war die Devise." Danach habe er sich wieder frei im Kopf gefühlt und sich dieses kritische Denken bis heute bewahrt.

Trennung von Beruf und Privatleben

Dieses kritische Denken, die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einnehmen zu können, analytisch und sorgfältig zu arbeiten, haben dazu beigetragen, Gerhard Strate zu einem der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands zu machen. Er verteidigte den sogenannten Säuremörder genauso wie den Terroristen Mounir al-Motassadeq oder Monika Weimar, der zweifacher Kindesmord zur Last gelegt wurde. Dabei hat er keine Berührungsängste. "Es gibt bestimmte Mörder, denen ich die Hand gebe.Wenn ich nicht auf Menschen zugehen könnte, auch wenn sie Schreckliches getan haben, hätte ich diesen Job nie machen können", erklärt Strate. Er versuche aber immer, die Mandanten auf Distanz zu halten. Das sei sehr wichtig. "Auch wenn man zu ihnen Vertrauen gewonnen hat, kann dieses Vertrauen enttäuscht werden, kann auf Täuschung beruhen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig."

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt Gerhard Strate auch von seinem allerersten Mandat als junger Pflichtverteidiger, seiner Leidenschaft für den Hamburger Komponisten Johannes Brahms und erklärt, warum er deutsche Anwaltsserien im Fernsehen nicht erträgt.

