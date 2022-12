"Feel Hamburg" mit Eva Mattes - Schauspielerin Stand: 14.12.2022 05:00 Uhr Sie gehört zu den profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands, ob auf der Theaterbühne oder als Tatort-Kommissarin. Eva Mattes fühlt sich in vielen Genres wohl und geht für ihre Rollen an ihre persönlichen Grenzen.

Als Tochter der Schauspielerin und Tänzerin Margit Symo und des Filmkomponisten Willy Mattes wurde Eva Mattes das Künstler-Gen quasi in die Wiege gelegt. Schon als Kind war sie eine gefragte Synchronsprecherin. So sprach sie in der Fernsehserie "Lassie" in mehr als 200 Folgen den kleinen Timmy Martin und wurde als Synchronstimme des Jungen Tommy in der Kinderserie Pippi Langstrumpf und als Sängerin der gleichnamigen Titelmelodie zur Legende. "Es war häufig so, dass Jungen von Mädchenstimmen synchronisiert wurden, weil die Jungen in dem Alter in den Stimmbruch kamen. Die sprachen dann mal hoch und mal tief, das konnte man nicht gebrauchen", erklärt die Schaupielerin im Gespräch mit Daniel Kaiser.

Feel Hamburg: Eva Mattes - Schauspielerin Sendung: "Feel Hamburg" | 14.12.2022 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 46 Min | Verfügbar bis 13.12.2024 Daniel Kaiser spricht mit Eva Mattes über ihre Anfänge als Sängerin der "Pippi Langstrumpf" Titelmelodie, ihre Liebe zu Hamburg und ihre lange Karriere.

Im Alter von siebzehn Jahren zog Eva Mattes nach Hamburg, weil sie ein Engagement am Schauspielhaus bekommen hatte. "Ich habe dann auf der Uhlenhorst gewohnt, in der Papenhuder Straße", erinnert sich die Schauspielerin und erzählt auch, dass sie damals entweder im Schauspielhaus oder im Restaurant "Cuneo" anzutreffen war. "Da gehörte ich sozusagen zum Inventar." Bis heute ist das "Cuneo" ihr zweites Zuhause und wann immer Eva Mattes in Hamburg ist, ist der Restaurantbesuch fest eingeplant.

Auf Schlittschuhen ins Schauspielhaus

In ihrer Hamburgzeit hatte Eva Mattes drei Mal das Glück, die Alster mit geschlossener Eisdecke erleben zu können. Daran hat sie bis heute wehmütig schöne Erinnerungen. "Das ist das höchste der Gefühle, dass man in einer Stadt mit den Schlittschuhen ins Theater fahren und zwischendurch einen Glühwein trinken kann", schwärmt die Schauspielerin und erzählt auch, dass sie ihre Kinder gerne mittags auf den Schlitten gepackt und sie über die Alster ins "Paolino" gezogen habe, wo es dann für jeden einen Teller Spaghetti gab.

Weihnachtskalender für die Enkel

Schnee und Eis mag sie und ganz besonders die vorweihnachtliche Stimmung in den Städten. Vorweihnachtlich gemütlich wird es für Eva Mattes auch, wenn sie für ihre beiden Nenn-Enkel ("Wir sind eine Patchworkfamilie") Weihnachtskalender bastelt. "Das ist einfach schön zu überlegen, was kriegt wer, was tue ich in welche Tüte rein und hoffentlich sind sie nicht neidisch", schmunzelt die Schauspielerin. "Da gebe ich meine ganze Liebe rein. Und die freuen sich wie Bolle." Sehr viel mehr Weihnachtsgefühl wird es für Eva Mattes in diesem Jahr allerdings nicht mehr geben. Zurzeit steht sie mit ihrem Programm "Wiedersehen mit Marlene" auf der Bühne des St. Pauli Theaters und über Weihnachten gönnt sie sich eine Auszeit in der Sonne, bevor es dann am 5. und 6. Januar mit "Marlene"weitergeht.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Eva Mattes auch über das Altwerden, ihre Rolle in dem Drama "Stallerhof", als sie in einer Szene nackt auf der Bühne des Schauspielhauses zu sehen war und die Schauspielerin verrät auch, in welcher Hinsicht ihre Mutter für sie ein Negativbeispiel war.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Weitere Informationen "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 14.12.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater